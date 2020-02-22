В модном леопарде хрупкая Кейт Миддлтон выглядит еще стройнее, чем обычно

Поклонники британской королевской семьи не перестают удивляться худобе Кейт Миддлтон. Сама же герцогиня то и дело привлекает внимание к своей подтянутой фигуре вещами, делающими ее еще более стройной. 

22 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Удивительно, но после рождения трех детей 38-летняя Кейт Мидллтон не только не набрала в весе, но даже стала стройнее, чем в юные годы. Это не может не волновать поклонниц по всему миру: всем бы хотелось знать, в чем заключается секрет герцогини. 

Многие в Сети считают, что Кейт худеет из-за частых переживаний и напряженного графика. 

Впрочем, вряд ли мы когда-нибудь узнаем истинное положение дел, ведь королевской особе запрещено делиться с публикой такими личными вещами. Именно поэтому нам остается лишь следить за новыми выходами Миддлтон и подмечать изменения в ее фигуре.

Кейт Миддлтон

Герцогиня нередко выбирает наряды, которые визуально делают ее еще более хрупкой. Так, 22 февраля супруга принца Уильяма опубликовала новое фото в своем официальном микроблоге, вмиг собравшее сотни тысяч лайков.

Снимок был сделан около месяца назад, во время тура Кейт по британским дошкольным учреждениям.

В посте Миддлтон подвела итоги проведенной кампании касаемо детского образования — но многие фолловеры обратили внимание и на фигуру женщины. 

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Кейт Миддлтон снова поразила поклонников своей худобой
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Герцогиня редко надевает вещи черного цвета, дабы не нарушать королевский протокол. Нечасто можно увидеть ее и в одежде с ультрамодным животным принтом — согласитесь, выглядит весьма смело для монаршей особы. К тому же, подобное сочетание в образе делает Кейт еще более худой на вид, не правда ли?

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Комментарии

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