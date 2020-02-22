Удивительно, но после рождения трех детей 38-летняя Кейт Мидллтон не только не набрала в весе, но даже стала стройнее, чем в юные годы. Это не может не волновать поклонниц по всему миру: всем бы хотелось знать, в чем заключается секрет герцогини.
Многие в Сети считают, что Кейт худеет из-за частых переживаний и напряженного графика.
Впрочем, вряд ли мы когда-нибудь узнаем истинное положение дел, ведь королевской особе запрещено делиться с публикой такими личными вещами. Именно поэтому нам остается лишь следить за новыми выходами Миддлтон и подмечать изменения в ее фигуре.
Герцогиня нередко выбирает наряды, которые визуально делают ее еще более хрупкой. Так, 22 февраля супруга принца Уильяма опубликовала новое фото в своем официальном микроблоге, вмиг собравшее сотни тысяч лайков.
Снимок был сделан около месяца назад, во время тура Кейт по британским дошкольным учреждениям.
В посте Миддлтон подвела итоги проведенной кампании касаемо детского образования — но многие фолловеры обратили внимание и на фигуру женщины.
Герцогиня редко надевает вещи черного цвета, дабы не нарушать королевский протокол. Нечасто можно увидеть ее и в одежде с ультрамодным животным принтом — согласитесь, выглядит весьма смело для монаршей особы. К тому же, подобное сочетание в образе делает Кейт еще более худой на вид, не правда ли?
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