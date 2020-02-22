Удивительно, но после рождения трех детей 38-летняя Кейт Мидллтон не только не набрала в весе, но даже стала стройнее, чем в юные годы. Это не может не волновать поклонниц по всему миру: всем бы хотелось знать, в чем заключается секрет герцогини.

Многие в Сети считают, что Кейт худеет из-за частых переживаний и напряженного графика.

Впрочем, вряд ли мы когда-нибудь узнаем истинное положение дел, ведь королевской особе запрещено делиться с публикой такими личными вещами. Именно поэтому нам остается лишь следить за новыми выходами Миддлтон и подмечать изменения в ее фигуре.