В день 35-летия своего бывшего Алекса Смерфита Виктория Боня надела платье с глубоким декольте

Роковая Виктория Боня поразила поклонников своим нарядом. Возможно, она хотела впечатлить не только фолловеров, но и экс-возлюбленного.

Виктория Боня

22 марта Алексу Смерфиту, экс-возлюбленному Виктории Бони и отцу ее дочери Анджелины исполнилось 35 лет. Инстадива не обошла такую важную дату стороной и посвятила событию несколько инстаграм-историй. 

Виктория Боня

Примечательно, что в этот вечер Боня выбрала особенный аутфит: черное облегающее платье с внушительным декольте и босоножки Jimmy Choo. Волосы знаменитость предпочла собрать и сделала макияж с акцентом на глаза.

«Сегодня тоже есть повод нарядиться. Алексу 35 лет, и я считаю, что круглую дату такую нужно обязательно отметить», — сообщила Виктория. Правда, она так и не сказала, пригласил ли экс-возлюбленный ее на вечеринку.

Анджелина, дочь Смерфита и Бони, которой недавно исполнилось 8 лет, нарисовала папе в подарок картинку. Напомним, девочка появилась на свет 17 марта 2012 года. 

...
Виктория Боня и Алекс Смерфит разошлись несколько лет назад
1 из 10

В 2017-м стало известно, что Виктория и Алекс расстались. По словам звезды, они разошлись на дружеской ноте и продолжают общаться по сей день ради счастья своей общей дочери.

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

5
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • На фото с Алексом совсем другое лицо у Бони, особенно его форма, сейчас вытягивает себя при помощи фильтров так, что порой гуманоида напоминает.
  • Платье и босоножки и правда красивые.
  • На самом первом фото, где они вдвоем стоят, этот Алекс в смокинге так по колхозному выглядит, ну просто жесть. Брюки длиннее на два размера, чем ему нужно, все в гармошку, ноги косолапые, еще отставил как-то ногу по дурацки... никакой он не европеец...
  • Все Алекс понял какое декольте он потерял, скоро прибежит назад, роняя тапки) Это так Боня подумала)
  • Зачем? Экс возлюбленный, уже заявлял, что ему было с ней стыдно, эх , все не может себя выгодно продать.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633