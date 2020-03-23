22 марта Алексу Смерфиту, экс-возлюбленному Виктории Бони и отцу ее дочери Анджелины исполнилось 35 лет. Инстадива не обошла такую важную дату стороной и посвятила событию несколько инстаграм-историй.
Примечательно, что в этот вечер Боня выбрала особенный аутфит: черное облегающее платье с внушительным декольте и босоножки Jimmy Choo. Волосы знаменитость предпочла собрать и сделала макияж с акцентом на глаза.
«Сегодня тоже есть повод нарядиться. Алексу 35 лет, и я считаю, что круглую дату такую нужно обязательно отметить», — сообщила Виктория. Правда, она так и не сказала, пригласил ли экс-возлюбленный ее на вечеринку.
Анджелина, дочь Смерфита и Бони, которой недавно исполнилось 8 лет, нарисовала папе в подарок картинку. Напомним, девочка появилась на свет 17 марта 2012 года.
В 2017-м стало известно, что Виктория и Алекс расстались. По словам звезды, они разошлись на дружеской ноте и продолжают общаться по сей день ради счастья своей общей дочери.
23 марта 2020 · ·
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