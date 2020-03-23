«Сегодня тоже есть повод нарядиться. Алексу 35 лет, и я считаю, что круглую дату такую нужно обязательно отметить», — сообщила Виктория. Правда, она так и не сказала, пригласил ли экс-возлюбленный ее на вечеринку.