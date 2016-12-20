Не знаете, чем занять себя в новогодние каникулы? Наш гид поможет вам не только подобрать оригинальный повод для встречи с друзьями, но и отлично выглядеть каждый день праздничной недели. А это, как мы знаем, уже 90% успеха и хорошего настроения!

Поход на каток

Катание на коньках — это и спорт, и общение, и возможность послушать хорошую музыку, ведь на каждом из катков она своя. Если каникулы вы проводите в Москве, загляните на самый известный в городе каток в парке Горького: здесь всегда тесно и весело, а музыка самая стильная. На ВДНХ каток самый большой в Европе. А на крыше башни «Око» в Москва-Сити — самый высокий.

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Если вы уверенно катаетесь, верхняя одежда на катке вам вряд ли понадобится — будет жарко. А вот теплый вязаный свитер с норвежским орнаментом, как в новогодней коллекции Tom Tailor, будет очень кстати. Сочетайте его с объемным шарфом и шапкой с актуальными в этом сезоне крупными помпонами. Брюки на каток должны быть удобными, не сковывающими движения: джинсы скинни лучше оставить для более подходящего случая.

Теплый вязаный свитер с норвежским орнаментом, как в новогодней коллекции Tom Tailor, будет очень кстати на катке.

Посиделки в кафе

Аромат корицы и имбиря, теплые уютные разговоры с друзьями, которых не видел с прошлого года, — в каникулы в кафе можно выбираться хоть каждый день. Возьмите с собой пару настольных игр, и время пролетит незаметно!

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Поход в кафе — неплохой повод продемонстрировать обновку, но слишком наряжаться не стоит — это же не ресторан. Поэтому коктейльное платье будет чересчур, а одно из теплых платьев из новогодней коллекции Tom Tailor — как раз. В линейке несколько фасонов с длинным рукавом актуальных в этом сезоне оттенков: черного, сиреневого, серого, которые можно уверенно сочетать как с изящными сапогами на каблуке, так и с удобными уггами. А для тех, кто не любит платья, бренд приготовил классические рубашки в стиле преппи. В коллекции парные модели для девушек и для юношей. Накиньте сверху свитер или поло в классических новогодних цветах, и расслабленный образ для выходного дня готов.

В новогодней коллекции Tom Tailor несколько фасонов платьев с длинным рукавом актуальных в этом сезоне оттенков: черного, сиреневого, серого.

Прогулка в парке

Термос с горячим чаем и теплая компания — от прогулки по парку этой зимой вас не удержат даже самые лютые морозы. Воспользуйтесь случаем, чтобы слепить снеговика, поиграть в снежки или нарисовать снежного ангела. Приятная нагрузка на свежем воздухе и путешествие в детство вам обеспечены!

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Тепло, тепло и еще раз тепло: свитшоты и пиджаки из новогодней коллекции Tom Tailor согреют во время многочасовой прогулки, а классические парки бренда, не теряющие актуальности уже много сезонов подряд, защитят от ветра, пока вы будете заниматься снежной скульптурой.

Свитшоты и пиджаки из новогодней коллекции Tom Tailor согреют во время многочасовой прогулки



Идем в кино!

Романтические комедии и культовые блокбастеры, 3D-аттракционы и нестареющая классика: новогодние каникулы — прекрасный повод устроить себе праздничный киномарафон!

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Воспользуйтесь выходным днем, чтобы прийти в кино чуть пораньше, заказать попкорн и продемонстрировать друзьям новую джинсовую рубашку из новогодней коллекции Tom Tailor. Сочетать ее можно как с брюками, так с юбками и жилетами. Многослойность только приветствуется! Объемный шарф лучше вообще не сдавать в гардероб: в него можно завернуться во время кинопросмотра вместе со своей второй половинкой.

Продемонстрируйте друзьям новую джинсовую рубашку из новогодней коллекции Tom Tailor, которую можно сочетать как с брюками, так с юбками и жилетами

Вечеринка

Веселый квартирник с друзьями, модная вечеринка в клубе или светский прием — выберите хотя бы один день, чтобы выйти в свет, завести новые приятные знакомства, повидать старых друзей и, конечно, потанцевать!

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В новом сезоне бомберы уверенно вошли в женскую моду, а в декабрьской коллекции Tom Tailor можно отыскать вечерние варианты из атласной ткани с фактурной вышивкой. Комбинировать их можно как с джинсами скинни или с зауженными брюками, так и с вечерними юбками: например, с серебристой плиссированной из той же новогодней линейки. Хит коллекции — маленькое черное платье с кружевной отделкой, которое стоит сочетать с актуальными остроносыми туфлями на высоком каблуке. Оно удачно подчеркивает фигуру, но при этом не сковывает движения — идеально для танцпола.