Правильно подобранная одежда устраняет недостатки фигуры не хуже новомодных диет, спорта и пластических операций. В этом материале мы раскроем еще одну хитрость, которая поможет вам выглядеть худее и получать еще больше комплиментов.

1 2 3 ... 10 Платье Мелании Трамп оценили все fashion-критики. Многие из них отметили, как удачно оно подчеркивает фигуру будущей первой леди США

Найти идеально сидящий наряд — непростая задача, решение которой можно упростить с помощью маленьких хитростей. Акцент на талии, V-образный вырез, вертикальная полоса — вот прописные истины, о которых знают большинство модниц. А звезды тем временем открыли для себя еще один прием, который стоит взять на заметку.

Исправить недостатки фигуры помогут приталенные платья с объемными рукавами. Такой сильный акцент отвлечет внимание от лишних килограммов на бедрах.

Впрочем, подобные модели выбирают даже звезды, чьи фигуры ни разу не подвергались критике. В платьях с объемными рукавами были замечены Мелания Трамп, Хелен Маккрори и Колин Руни.