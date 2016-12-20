Найти идеально сидящий наряд — непростая задача, решение которой можно упростить с помощью маленьких хитростей. Акцент на талии, V-образный вырез, вертикальная полоса — вот прописные истины, о которых знают большинство модниц. А звезды тем временем открыли для себя еще один прием, который стоит взять на заметку.
Впрочем, подобные модели выбирают даже звезды, чьи фигуры ни разу не подвергались критике. В платьях с объемными рукавами были замечены Мелания Трамп, Хелен Маккрори и Колин Руни.
Обьемные рукава отвлекут внимание от плоской фигуры, а вот лишние кг только подчеркнут. На фото ни одной дамы с избыточным весом
Ага, и сразу будем как Мелания и Иман! Верю!!!