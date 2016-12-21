Каждую неделю отдел моды Woman.ru выбирает интересные fashion-хиты и актуальные новинки. Все то, о чем мечтаем, на что копим деньги и хотим заполучить любым способом — в нашем обзоре.

В этом выпуске — идеальное платье для новогодней вечеринки, романтичные украшения на каждый день и джемпер, в котором впору идти на бал, а также другие вещи, которые достойны того, чтобы оказаться в вашем гардеробе.