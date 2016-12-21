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Если вы уже прочитали наш материал о лучших нарядах звезд этого года, то наверняка задумались о том, где же разыскать то самое идеальное платье на вечеринку. Советуем присмотреться к вечернему наряду от российской марки ALVI LAB by Albina Kalykova. Блестящее макси-платье очень самодостаточно и не требует лишних аксессуаров
В этом выпуске — идеальное платье для новогодней вечеринки, романтичные украшения на каждый день и джемпер, в котором впору идти на бал, а также другие вещи, которые достойны того, чтобы оказаться в вашем гардеробе.