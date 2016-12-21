21.12.2016
Каждую неделю отдел моды Woman.ru выбирает интересные fashion-хиты и актуальные новинки. Все то, о чем мечтаем, на что копим деньги и хотим заполучить любым способом — в нашем обзоре.

  • ALVI LAB by Albina Kalykova
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    Если вы уже прочитали наш материал о лучших нарядах звезд этого года, то наверняка задумались о том, где же разыскать то самое идеальное платье на вечеринку. Советуем присмотреться к вечернему наряду от российской марки ALVI LAB by Albina Kalykova. Блестящее макси-платье очень самодостаточно и не требует лишних аксессуаров

В этом выпуске — идеальное платье для новогодней вечеринки, романтичные украшения на каждый день и джемпер, в котором впору идти на бал, а также другие вещи, которые достойны того, чтобы оказаться в вашем гардеробе.

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