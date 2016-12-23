Каждый год в декабре мы с большим воодушевлением составляем списки подарков для родных и близких. Чтобы помочь с выбором тем, кто привык откладывать новогодний шопинг до последнего дня, а заодно порадовать себя, редакция Woman.ru представила, какие презенты для нас могла бы оставить под елкой та или иная звезда. Скромничать не стали и выбрали тех, о ком в 2016-м говорили больше всех.

Сексуальное нижнее белье от Анастасии Квитко, шикарная шуба и сверкающее кольцо от Канье Уэста, модные детские игрушки от Ксении Собчак — мечтать, как говорится, не вредно. В роли тайного Санты для представителей сильной половины человечества выступили певец Егор Крид и вечно танцующий миллионер Джанлука Вакки.