23.12.2016

Каждый год в декабре мы с большим воодушевлением  составляем списки подарков для родных и близких. Чтобы помочь с выбором тем, кто привык откладывать новогодний шопинг до последнего дня, а  заодно порадовать себя, редакция Woman.ru представила, какие презенты для нас могла бы оставить под елкой та или иная звезда. Скромничать не стали и выбрали тех, о ком в 2016-м говорили больше всех.  
  • Подарки от Ксении Собчак
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    Подарки от Ксении Собчак

    1. Платье I am Studio, 9 800 руб. 

    2. Мыло Christmas-Reindeer, Victoria Soap, 1 200 руб.

    3. Кольцо Tiffany&Co

    4. Ароматический диффузор «Черный инжир», Esteban, 3 900 руб.

    5. Туфли Portal

Сексуальное нижнее белье от Анастасии Квитко, шикарная шуба и сверкающее кольцо от Канье Уэста, модные детские игрушки от Ксении Собчак  —  мечтать, как говорится, не вредно. В роли тайного Санты для представителей сильной половины человечества выступили певец Егор Крид и вечно танцующий миллионер Джанлука Вакки. 

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