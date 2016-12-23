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Подарки от Ксении Собчак
1. Платье I am Studio, 9 800 руб.
2. Мыло Christmas-Reindeer, Victoria Soap, 1 200 руб.
3. Кольцо Tiffany&Co
4. Ароматический диффузор «Черный инжир», Esteban, 3 900 руб.
5. Туфли Portal
Сексуальное нижнее белье от Анастасии Квитко, шикарная шуба и сверкающее кольцо от Канье Уэста, модные детские игрушки от Ксении Собчак — мечтать, как говорится, не вредно. В роли тайного Санты для представителей сильной половины человечества выступили певец Егор Крид и вечно танцующий миллионер Джанлука Вакки.