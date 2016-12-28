Каждую неделю отдел моды Woman.ru выбирает интересные fashion-хиты и актуальные новинки. Все то, о чем мечтаем, на что копим деньги и хотим заполучить любым способом — в нашем обзоре.

1 2 3 ... 8 Стильных коктейльных платьев много не бывает! Особенно сейчас, когда до главной вечеринки остались считаные дни. И не думайте, что в Новый год можно обойтись одним нарядом. Даже если вы уже нашли то самое платье, все равно присмотритесь к серебристому наряду от iSwag (7 777 руб.) , в котором можно сходить в ресторан с друзьями в первых числах января. Show must go on!

В этом выпуске — самое нарядное коктейльное платье, идеальный подарок для поклонников программы «Ревизорро», кольцо, которое не останется незамеченным, а также другие вещи, которые достойны того, чтобы оказаться в вашем гардеробе. Или стать идеальным подарком на Новый год.