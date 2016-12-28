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Стильных коктейльных платьев много не бывает! Особенно сейчас, когда до главной вечеринки остались считаные дни. И не думайте, что в Новый год можно обойтись одним нарядом. Даже если вы уже нашли то самое платье, все равно присмотритесь к серебристому наряду от iSwag (7 777 руб.), в котором можно сходить в ресторан с друзьями в первых числах января. Show must go on!
В этом выпуске — самое нарядное коктейльное платье, идеальный подарок для поклонников программы «Ревизорро», кольцо, которое не останется незамеченным, а также другие вещи, которые достойны того, чтобы оказаться в вашем гардеробе. Или стать идеальным подарком на Новый год.