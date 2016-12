Стильных коктейльных платьев много не бывает! Особенно сейчас, когда до главной вечеринки остались считаные дни. И не думайте, что в Новый год можно обойтись одним нарядом. Даже если вы уже нашли то самое платье, все равно присмотритесь к серебристому наряду от iSwag (7 777 руб.) , в котором можно сходить в ресторан с друзьями в первых числах января. Show must go on!