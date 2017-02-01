На днях fashion-бренд Maison Bohemique представил свою новую коллекцию. Самые таинственные дизайнеры отечественной fashion-индустрии на этот раз вдохновлялись 80-ми, и, к счастью, взяли из этой эпохи все только самое красивое. Образы пронизаны единым лейтмотивом — символикой любви, которая воплотилась в принтах и брошах в форме сердца. Несмотря на столь сентиментальную тему, коллекция все же получилась довольно дерзкой: элегантные коктейльные и вечерние наряды марка предлагает дополнять объемными жакетами, куртками-бомберами и накидками из перьев.
Примечательно, что главной героиней лукбука стала модель Маша Игошина, очень похожая на музу марки — Паулину Андрееву. Утонченная шатенка с длинными волосами со всей грацией продемонстрировала фантазийные платья, расшитые пайетками и стеклярусом.
Ничего общего с Паулиной. Платья с 21 и 27 прям восторг.
Совсем не похожа. Только волосы может, лицо рядом не стояло.
А выражение лица везде капец какое одинаковое.
А саму Андрееву на съемки лукбука не судьба было пригласить? Или сильно-больно-дорого?
Похожа на Екатерину Андрееву. В тренде сутулость и унылая впуклая грудь?
Да уж. Как ни стараются, реклама Катьки не работает))