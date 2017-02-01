01.02.2017
Maison Bohemique — один из самых любимых брендов 28-летней Паулины Андреевой. Российская актриса регулярно появляется в платьях марки на красных дорожках, а в ответ креативная команда Maison Bohemique воспевает ее красоту в лукбуке своей новой коллекции.
  • Коллекция Maison Bohemique сезона весна 2017
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    Коллекция Maison Bohemique сезона весна 2017

На днях fashion-бренд Maison Bohemique представил свою новую коллекцию. Самые таинственные дизайнеры отечественной fashion-индустрии на этот раз вдохновлялись 80-ми, и, к счастью, взяли из этой эпохи все только самое красивое. Образы пронизаны единым лейтмотивом — символикой любви, которая воплотилась в принтах и брошах в форме сердца. Несмотря на столь сентиментальную тему, коллекция все же получилась довольно дерзкой: элегантные коктейльные и вечерние наряды марка предлагает дополнять объемными жакетами, куртками-бомберами и накидками из перьев.


Примечательно, что главной героиней лукбука стала модель Маша Игошина, очень похожая на музу марки — Паулину Андрееву. Утонченная шатенка с длинными волосами со всей грацией продемонстрировала фантазийные платья, расшитые пайетками и стеклярусом.

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