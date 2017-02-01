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Высокая мода по доступной цене — именно так Валентин Юдашкин описал свою коллекцию для марки Faberlic. Эта многослойная юбка из воздушной сетки пудрового оттенка в жизни выглядит еще лучше, чем на картинке, и действительно напоминает произведение haute couture. К тому же стоит совсем недорого: те, кто носит одежду 52-56 размера, могут купить ее за 3 599 руб., а обладательницы 40-44-го —вообще за 2 999 руб.
В этом выпуске — «кутюрная» юбка меньше 4 000 рублей, необычная футболка, туфли как у модной принцессы, а также другие вещи, которые достойны того, чтобы оказаться в вашем гардеробе.
Юбка, ботильоны и пальто. Даже вместе их можно носить.
Юбка, ботильоны и пальто. Даже вместе их можно носить.
Некрасивая форма обуви с этим толстым каблуком. Хоть как его укрась. Но с точки зрения комфорта очень удобная для ноги.
А мне понравилась футболка с бантом и ооочень понравилось пальто Зара.
Вы в курсе, сколько стоят эти бртильоны. Погуглите. Они не каждому по карману.
Вы в курсе, сколько стоят эти бртильоны. Погуглите. Они не каждому по карману.
Около 20 килорублей. Ну не сказать, чтобы астрономически.
У Zara в России головокружение от успехов случилось что ли? Живу в Европе сейчас. Здесь это пальто стоит 90 евро. В России то оно почему почти все 150?
У Zara в России головокружение от успехов случилось что ли? Живу в Европе сейчас. Здесь это пальто стоит 90 евро. В России то оно почему почти все 150?
ура!!! сумки от MAISONQUE стали продавать!! А то я одну еще в прошлый раз на Вумане заприметила, но в продаже не нашла, а теперь погуглила и ура, есть в продаже!
Около 20 килорублей. Ну не сказать, чтобы астрономически.