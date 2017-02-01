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1 2 3 ... 8 Высокая мода по доступной цене — именно так Валентин Юдашкин описал свою коллекцию для марки Faberlic. Эта многослойная юбка из воздушной сетки пудрового оттенка в жизни выглядит еще лучше, чем на картинке, и действительно напоминает произведение haute couture. К тому же стоит совсем недорого: те, кто носит одежду 52-56 размера, могут купить ее за 3 599 руб., а обладательницы 40-44-го —вообще за 2 999 руб.

В этом выпуске — «кутюрная» юбка меньше 4 000 рублей, необычная футболка, туфли как у модной принцессы, а также другие вещи, которые достойны того, чтобы оказаться в вашем гардеробе.