01.02.2017
Каждую неделю отдел моды Woman.ru выбирает интересные fashion-хиты и актуальные новинки. Все то, о чем мечтаем, на что копим деньги и хотим заполучить любым способом — в нашем обзоре.
  • Юбка Faberlic by V. Yudashkin
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    Высокая мода по доступной цене — именно так Валентин Юдашкин описал свою коллекцию для марки Faberlic. Эта многослойная юбка из воздушной сетки пудрового оттенка в жизни выглядит еще лучше, чем на картинке, и действительно напоминает произведение haute couture. К тому же стоит совсем недорого: те, кто носит одежду 52-56 размера, могут купить ее за 3 599 руб., а обладательницы 40-44-го  —вообще за 2 999 руб.

В этом выпуске — «кутюрная» юбка меньше 4 000 рублей, необычная футболка, туфли как у модной принцессы, а также другие вещи, которые достойны того, чтобы оказаться в вашем гардеробе.

Что вам понравилось больше всего?


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