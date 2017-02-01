С легкой руки дизайнеров мех в этом сезоне окрасился в отнюдь не зимние тона — красный, оранжевый, зеленый, желтый... Да еще и с пестрыми принтами! Может быть, Рианна и Кьяра Ферраньи и надели такие шубы, однако большинство девушек не решились даже на светло-розовую. Надеемся, в выборе черно-белых моделей они окажутся более смелыми. Без таких шуб ни этой, ни будущей зимой не обойтись!

Монохромный мех уверенно занимает верхние позиции как в модном хит-параде, так и в звездных гардеробных. Британская топ-модель Джейми Кинг сменяет одну черно-белую модель на другую, Жанель Монэ выходит в них на красные дорожки, а героини street-style-хроник демонстрируют, как носить такие шубы с обычными кедами и яркими брюками.

Fashion-эксперты уверенно заявляют, покупка такой шубы станет выгодной инвестицией: смотрится эффектно, не выглядит вызывающе и подходит всем.