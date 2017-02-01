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Если в выборе купальников Джейми Кинг нередко совершает промахи, то шубы у нее — самые модные
Монохромный мех уверенно занимает верхние позиции как в модном хит-параде, так и в звездных гардеробных. Британская топ-модель Джейми Кинг сменяет одну черно-белую модель на другую, Жанель Монэ выходит в них на красные дорожки, а героини street-style-хроник демонстрируют, как носить такие шубы с обычными кедами и яркими брюками.
Fashion-эксперты уверенно заявляют, покупка такой шубы станет выгодной инвестицией: смотрится эффектно, не выглядит вызывающе и подходит всем.
почти все шубы очень классные! Если соберусь себе купить шубу обязательно возьму что-то такое эксцентричное
У Рири не шуба, а артобъект! У неё свой дилер есть наверное, который скупает самые классные шмотки мира. Редакция, не могли бы вы написать статью о том, кто одевает Рианну? Ее стиль просто божественен, не поверю, что она все это сама.
Женщины как раз красивые все. А вот на 14 фото качество меха отвратительное!!! Все пальто в волосне. Мех сыпется. Стыдно такое рекламировать. И почему женщина пальто не чистит? Такое манто лучше не носить, а выбросить, если оно уже никуда не годное.
У Рири не шуба, а артобъект! У неё свой дилер есть наверное, который скупает самые классные шмотки мира. Редакция, не могли бы вы написать статью о том, кто одевает Рианну? Ее стиль просто божественен, не поверю, что она все это сама.
Просто Ри умеет все это носить и ей идет. Нет у нее никакого стиля, она носит все вперемешку без разбора, это понятно, когда видишь ее фото, она вообще не думает, что надеть, все ее вещи в каком только миксе уже не перебывали. Попробуйте все эти вещи на другой женщине представьте, получится ужас.
На мне бы классно смотрелись, я умею такое носить. Вот найти все это и грамотно скомпоновать - огромный труд. Я пальто нужного стиля и формы полгода найти не могу, а у неё что ни образ- то шедевр. Поверьте, просто зайдя в первый попавшийся магазин, так не оденешься.