Анималистическая тема не одно десятилетие держится на пике моды. И мы говорим не только про леопардовые принты. Последние пару лет девушки не расставались с «тигриными» лонгсливами Kenzo, а теперь у них появился другой фаворит. Марка Coach выпустила вещь, которая просто не могла не стать хитом. Уютные джемперы с забавными динозаврами покорили всех — от мала до велика.
Ну а тем, кто не хочет тратиться на брендовую вещь, советуем присмотреться к коллекциям River Island, H&M и Topshop — их модели с динозаврами ни чуть не хуже. И даже если заветный маст-хэв вы случайно увидели в детском отделе, просто возьмите размер побольше. Никто и не догадается!