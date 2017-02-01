01.02.2017
Бывает так, что на пике моды оказываются совершенно неожиданные вещи, в которые разом влюбляется, кажется, весь мир. Знаменитые и обычные модницы сейчас без ума от джемперов с динозаврами. Такие они находят у Coach и в коллекциях масс-маркет брендов.
  • Звезды в джемперах с динозаврами
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    Звездные модницы и модники не расстаются с джемперами Coach, украшенными изображением динозавров

Анималистическая тема не одно десятилетие держится на пике моды. И мы говорим не только про леопардовые принты. Последние пару лет девушки не расставались с «тигриными» лонгсливами Kenzo, а теперь у них появился другой фаворит. Марка Coach выпустила вещь, которая просто не могла не стать хитом. Уютные джемперы с забавными динозаврами покорили всех — от мала до велика.

В пуловерах Coach уже ходят Селена Гомес, Кейт Мосс, Джулия Робертс и Вайнона Райдер. Безучастными не остались и мужчины: известный модник Джаред не раз был замечен в подобном джемпере.


Ну а тем, кто не хочет тратиться на брендовую вещь, советуем присмотреться к коллекциям River Island, H&M и Topshop — их модели с динозаврами ни чуть не хуже. И даже если заветный маст-хэв вы случайно увидели в детском отделе, просто возьмите размер побольше. Никто и не догадается!

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