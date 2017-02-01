Одеждой нью-йоркского модельера Рейчел Антонофф всерьез заинтересовались не только поклонницы недорогих концептуальных изделий, но и звездные модницы. Их привлекают футболки и джемперы с весьма провокационным принтом.

1 2 3 ... 15 К вещам с анатомичным принтом из коллекции нью-йоркского дизайнера Рейчел Антонофф присматриваются все больше современных звезд

В прошлом году эксперты ахнули, увидев на Туве Лу прозрачное платье с принтом, по которому впору изучать строение женского тела. Тогда все подумали, что это шутка, однако, сегодня подобные вещи претендуют на статус трендовых. Актрисы Лена Данэм, Бизи Филиппс и Яэль Стоун всерьез заинтересовались футболками и джемперами с изображением женской репродуктивной системы от нью-йорского дизайнера Рейчел Антонофф.



Эти модели Рейчел представила еще в 2015 году в своей «школьной» осенней коллекции. Тогда на них мало кто обратил внимание. Теперь же, когда звезды все чаще выбирают одежду с неоднозначными принтами и громкими слоганами, изделия Антонофф становятся более популярными. Но найдут ли они отклик у обычных женщин – большой вопрос.