В прошлом году эксперты ахнули, увидев на Туве Лу прозрачное платье с принтом, по которому впору изучать строение женского тела. Тогда все подумали, что это шутка, однако, сегодня подобные вещи претендуют на статус трендовых. Актрисы Лена Данэм, Бизи Филиппс и Яэль Стоун всерьез заинтересовались футболками и джемперами с изображением женской репродуктивной системы от нью-йорского дизайнера Рейчел Антонофф.
Эти модели Рейчел представила еще в 2015 году в своей «школьной» осенней коллекции. Тогда на них мало кто обратил внимание. Теперь же, когда звезды все чаще выбирают одежду с неоднозначными принтами и громкими слоганами, изделия Антонофф становятся более популярными. Но найдут ли они отклик у обычных женщин – большой вопрос.
Этот принят должен быть на юбках или брюках.. Чтобы еще моднее и актуальнее было. Хотя,сейчас уже выход в люди в почти голом виде никого не удивляет. Дальше пошли. Ужас просто!
Ждём ответку: принт с изображением мужской репродуктивной системы и не только)))
Простите, но эту идею намного раньше придумали создатели Саус-парка, там Стэн ходит в шлеме с похожим изображением, когда они играют в игры, где они супергерои.
И что тут такого???женщины должны вспоминать о своем здоровье не только когда размножением занимаются
И что тут такого???женщины должны вспоминать о своем здоровье не только когда размножением занимаются
Мужские свитера с мужской системой будут.
Ничего скандального не увидела. Принт и принт. Не сказали бы, и не заметила бы даже. Это какой-то эконом-вариант. А вот тут многие ругают феминисток, но благодаря им у вас есть права, которых у женщин раньше не было.
мде. никогда тподобное на себя не одела бы.
Даешь пищеварительную систему в картинках от начала до конца!
И что тут такого???женщины должны вспоминать о своем здоровье не только когда размножением занимаются