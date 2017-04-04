На днях марка Mango представила апрельскую рекламную кампанию A Story of Uniqueness, в которой главный акцент перенесен не на модную одежду, как это обычно бывает, а на уникальность каждой героини.
По мнению креативной команды марки, настоящим открытием кампании стала 25 летняя художница Лорен Джонсон. Девушка была изначально заявлена в качестве участницы массовки, однако в процессе съемки ей удалось проявить себя, показать уникальную харизму и энергетику. Джонсон стала настоящей звездой модного фотосета, лишь подтвердив, что в каждом человеке важна его индивидуальность.