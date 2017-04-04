С началом весенне-летнего сезона мы уже видели немало интересных рекламных кампаний fashion-марок. Однако, среди этого модного разнообразия особенно выделяется фотосессия Mango. Испанский бренд запустил кампанию A Story of Uniqueness, воспевающую уникальность и индивидуальность каждого.

1 2 3 ... 13 Рекламная кампания Mango A Story Of Uniqueness

На днях марка Mango представила апрельскую рекламную кампанию A Story of Uniqueness, в которой главный акцент перенесен не на модную одежду, как это обычно бывает, а на уникальность каждой героини.

В съемке, отличающейся приятной ретро-эстетикой, приняли участие семь моделей в возрасте от 19 до 63 лет. Фотосессия прошла в районе Venice Beach Лос-Анджелеса.



По мнению креативной команды марки, настоящим открытием кампании стала 25 летняя художница Лорен Джонсон. Девушка была изначально заявлена в качестве участницы массовки, однако в процессе съемки ей удалось проявить себя, показать уникальную харизму и энергетику. Джонсон стала настоящей звездой модного фотосета, лишь подтвердив, что в каждом человеке важна его индивидуальность.