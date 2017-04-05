05.04.2017
Каждую неделю отдел моды Woman.ru выбирает интересные fashion-хиты и актуальные новинки. Все то, о чем мечтаем, на что копим деньги и хотим заполучить любым способом — в нашем обзоре.

  • Топ Makoday
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    Дебютная коллекция российского бренда Makoday изобилует вещами пастельных оттенков. Наш фаворит — шелковый топ нежно-голубого цвета. Присмотритесь внимательнее: черно-белые полосатые манжеты на рукавах идеально заменяют браслеты, а прозрачный шарф с алыми кисточками — ожерелье или подвеску (к тому же он может быть завязан в красивый бант)

В этом выпуске — сумка, как у Джейн Биркин, но не Birkin, платье из переработанных отходов, подвеска-лампочка, а также другие вещи, которые достойны того, чтобы оказаться в вашем гардеробе.

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