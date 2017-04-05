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Вслед за необычными «джинсами Шредингера» Кендалл Дженнер примерила весьма интересную «грудастую» футболку
На днях в Инстаграме Кендалл Дженнер появилось видео, на котором она позирует в необычной футболке. Укороченная модель белого цвета была украшена изображением женской груди, будто нарисованной маркером. Подобные топы, как оказалось, весьма популярны.
В социальных сетях мы нашли десятки фотографий девушек в похожих вещах. Одни носят такие же футболки, как у Кендалл, другие выбирают модели с более реалистичными принтами. К последним можно отнести Риту Ору, Кару Дельвинь и Уиллоу Смит. А вы бы надели нечто подобное?
Я вот не поняла,к чему привлекать внимание,если размер нулевой?
не легче ли взять кредит и надуть грудь нормально?