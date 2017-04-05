Если природа не наделила вас пышными формами, а привлечь внимание к своему бюсту хочется, выход есть. И не обязательно делать пластическую операцию. Кендалл Дженнер подарила обладательницам нулевого размера забавную и в то же время весьма интересную идею.

На днях в Инстаграме Кендалл Дженнер появилось видео, на котором она позирует в необычной футболке. Укороченная модель белого цвета была украшена изображением женской груди, будто нарисованной маркером. Подобные топы, как оказалось, весьма популярны.

В социальных сетях мы нашли десятки фотографий девушек в похожих вещах. Одни носят такие же футболки, как у Кендалл, другие выбирают модели с более реалистичными принтами. К последним можно отнести Риту Ору, Кару Дельвинь и Уиллоу Смит. А вы бы надели нечто подобное?