Как и классические джинсы, куртка из денима является вещью настолько универсальной, что без нее сегодня невозможно представить женский гардероб. Особенно весной, когда в любимом пальто уже жарко, а в плаще — холодно. Если в прошлом году мы активно украшали свои джинсовки съемными нашивками, то в этом самыми модными считаются модели с вышивкой. И чем ярче и богаче она будет, тем лучше.

Птицы и звери, цветы и звезды — благодаря этим узорам куртки из денима выглядят не только оригинально, но и позволяют избежать вопроса: «Какими аксессуарами дополнить?». Правильный ответ — никакими! Такая джинсовка сама по себе выглядит очень эффектно.



