В этом сезоне дизайнеры дали понять, что в летнем гардеробе модниц, кроме классического бикини, обязательно должен быть хотя бы один слитный купальник. Лучше, если он будет красным, как у Памелы Андерсон в сериале «Спасатели Малибу», или корсетным — эти модели на самом пике популярности. Однако некоторые марки предлагают взглянуть на тренд по-новому и примерить самый странный купальник из тех, что мы видели.

1 2 3 ... 11 Марка Beloved Shirts представила необычный купальник для самых смелых модниц

На днях западная пресса обратила внимание на необычное творение марки Beloved Shirts — слитный купальник с принтом в виде голой волосатой мужской груди (и спины, если рассмотреть изделие с обратной стороны).

Носить такой креативная команда марки предлагает без стеснения. У новинки даже есть слоган: «Заставь парней у бассейна воскликнуть «Что за…?».

Стоит купальник Beloved Shirts довольно немного — $44.95 со скидкой или около 2 500 рублей. Брать такую модель в отпуск мы вряд ли посоветуем. Но тут уж, как говорится, дело вкуса.