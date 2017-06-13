На днях западная пресса обратила внимание на необычное творение марки Beloved Shirts — слитный купальник с принтом в виде голой волосатой мужской груди (и спины, если рассмотреть изделие с обратной стороны).
Носить такой креативная команда марки предлагает без стеснения. У новинки даже есть слоган: «Заставь парней у бассейна воскликнуть «Что за…?».
Стоит купальник Beloved Shirts довольно немного — $44.95 со скидкой или около 2 500 рублей. Брать такую модель в отпуск мы вряд ли посоветуем. Но тут уж, как говорится, дело вкуса.
идеальный вариант, чтобы спокойно погреться на пляже,ну вообще никто не подойдет!
смешно))
ниже давай!!!
Модук придумывают ГОМИКИ для ГОМИКОВ. А нормальные ведутся на на эти фантазии больных людей!