На этой неделе столичные it-girl только и успевают менять наряды, посещая одно модное мероприятие за другим. 10 апреля московская публика, едва успев обсудить показ Олега Овсиева, отправилась на презентацию Алены Ахмадуллиной.

Алена Ахмадуллина, чьи шоу не пропускают известные фэшэнисты и представительницы российского шоу-бизнеса, решила в этот раз устроить презентацию новой коллекции, а не показ. Такое решение было предложено продюсером Андреем Фоминым и впервые воплощено на мероприятии в Париже в марте. Московские поклонницы марки Alena Akhmadullina оценили коллекцию 10 апреля в Галерее Жиро.



Первыми увидеть роскошные наряды в стиле «Снежной королевы» (именно этой сказкой Ахмадуллина вдохновлялась, создавая линию сезона осень-зима 2018/19) пришли Сати Казанова, Ирина Безрукова, Ольга Ушакова, Инна Маликова, Надежда Сысоева и другие селебрити. Многие выбрали для мероприятия наряды из коллекций российского дизайнера.

Например, гимнастка Рита Мамун позировала фотографам в женственном прозрачном платье Alena Akhmadullina с авторской вышивкой и телесной подкладкой.

Интересен и образ Сати Казановой. Певица отдала предпочтение свободному и лаконичному наряду, заставив нас еще сильнее поверить в то, что она находится в интересном положении.



В будущем сезоне Ахмадуллина предлагает делать ставку на мех и эффектную цветовую палитру, состоящую из голубого, терракотового и бежевого оттенков. Главная фишка коллекции — песцовые кокошники — результат сотрудничества с компанией Saga Furs. Они очень приглянулись столичным it-girl: почти каждая гостья презентации примерила объемный головной убор и сделала памятный снимок.

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