Алена Ахмадуллина, чьи шоу не пропускают известные фэшэнисты и представительницы российского шоу-бизнеса, решила в этот раз устроить презентацию новой коллекции, а не показ. Такое решение было предложено продюсером Андреем Фоминым и впервые воплощено на мероприятии в Париже в марте. Московские поклонницы марки Alena Akhmadullina оценили коллекцию 10 апреля в Галерее Жиро.
Первыми увидеть роскошные наряды в стиле «Снежной королевы» (именно этой сказкой Ахмадуллина вдохновлялась, создавая линию сезона осень-зима 2018/19) пришли Сати Казанова, Ирина Безрукова, Ольга Ушакова, Инна Маликова, Надежда Сысоева и другие селебрити. Многие выбрали для мероприятия наряды из коллекций российского дизайнера.
Интересен и образ Сати Казановой. Певица отдала предпочтение свободному и лаконичному наряду, заставив нас еще сильнее поверить в то, что она находится в интересном положении.
В будущем сезоне Ахмадуллина предлагает делать ставку на мех и эффектную цветовую палитру, состоящую из голубого, терракотового и бежевого оттенков. Главная фишка коллекции — песцовые кокошники — результат сотрудничества с компанией Saga Furs. Они очень приглянулись столичным it-girl: почти каждая гостья презентации примерила объемный головной убор и сделала памятный снимок.
Вот как раз меховые кокошник и выглядят убого. И песцов жалко, ради такой, никому не нужной фигни, убиты несчастные животные...
Сати, вроде как, и правда в положении
Фотограф ужасный