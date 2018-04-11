11.04.2018
На этой неделе столичные it-girl только и успевают менять наряды, посещая одно модное мероприятие за другим. 10 апреля московская публика, едва успев обсудить показ Олега Овсиева, отправилась на презентацию Алены Ахмадуллиной.
  • Сати Казанова, Алена Ахмадуллина
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    Сати Казанова и Алена Ахмадуллина

Алена Ахмадуллина, чьи шоу не пропускают известные фэшэнисты и представительницы российского шоу-бизнеса, решила в этот раз устроить презентацию новой коллекции, а не показ. Такое решение было предложено продюсером Андреем Фоминым и впервые воплощено на мероприятии в Париже в марте. Московские поклонницы марки Alena Akhmadullina оценили коллекцию 10 апреля в Галерее Жиро.

Первыми увидеть роскошные наряды в стиле «Снежной королевы» (именно этой сказкой Ахмадуллина вдохновлялась, создавая линию сезона осень-зима 2018/19) пришли Сати Казанова, Ирина Безрукова, Ольга Ушакова, Инна Маликова, Надежда Сысоева и другие селебрити. Многие выбрали для мероприятия наряды из коллекций российского дизайнера.

Например, гимнастка Рита Мамун позировала фотографам в женственном прозрачном платье Alena Akhmadullina с авторской вышивкой и телесной подкладкой.

Интересен и образ Сати Казановой. Певица отдала предпочтение свободному и лаконичному наряду, заставив нас еще сильнее поверить в то, что она находится в интересном положении.

В будущем сезоне Ахмадуллина предлагает делать ставку на мех и эффектную цветовую палитру, состоящую из голубого, терракотового и бежевого оттенков. Главная фишка коллекции — песцовые кокошники — результат сотрудничества с компанией Saga Furs. Они очень приглянулись столичным it-girl: почти каждая гостья презентации примерила объемный головной убор и сделала памятный снимок.  

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