Вечером 12 апреля марка H&M пригласила своих поклонников, фэшн- и медиаэкспертов на презентацию новой коллекции H&M Conscious Exclusive. Наряды из этой линии создаются с использованием материала Econyl, полученного при переработке рыболовных сетей и прочих нейлоновых отходов, найденных на берегу океана.
Презентацию посетили Андрей Малахов, Эвелина Хромченко, Вика Газинская и другие медийные персоны. Многие гостьи поддержали экологическую инициативу H&M, надев наряды из новой коллекции.
Например, Ирена Понарошку выбрала длинное зеленое платье с цветочным принтом и декольте, дополнив его белоснежной футболкой. Юлианне Карауловой приглянулся наряд весьма смелой длины — к нему она подобрала открытые босоножки и миниатюрную сумку.
Новая коллекция H&M Conscious Exclusive будет продаваться с 19 апреля во флагмане марки на Тверской и в официальном интернет-магазине.
Караулова, Понарошку и другие звезды примерили модные вещи, созданные из океанского мусора
Вечером 12 апреля марка H&M пригласила своих поклонников, фэшн- и медиаэкспертов на презентацию новой коллекции H&M Conscious Exclusive. Наряды из этой линии создаются с использованием материала Econyl, полученного при переработке рыболовных сетей и прочих нейлоновых отходов, найденных на берегу океана.
Реклама
-
- Друзья (0)
- Хочу есть мясо, но люблю животных (2)
- Нужно устраиваться на работу (6)
- у мужа есть подруга (10)
- Нет поддержки (18)
- Почему энергичные и активные люди вызывают негатив? (22)
- одежда в офис (8)
- Беременность или сбой? (5)
- Парикмахер колорист отзовись (2)
- Зависимость от косметики (16)
- достали подруги (17)
- муж живет на работе, а денег нет (7)
- болит шея и голова (3)
- муж потратил все свои сбережения (8)
- Надо ли говорить ребенку о запахе изо рта? (27)
- Считаю, что дочь не уделяет время ребёнку (56)
- рубашка (2)
- Поголодаем вместе ? (15)
- Посоветуйте как быть ? (12)
- Не было отношений , до брака. (10)
- Сейчас очень модно в Москве одеваться в секонд хенде? (1662)
- где покупать одежду? (999)
- А вы заказываете одежду в интернете? (755)
- Стыдно ли в 30 лет носить парку, а не шубы с дубленками? (575)
- Срочно! Помогите! Шуба blackglama, черная мездра. Вчера купили. (464)
- Сочи, Магнолия. Кто ездил за верхней одеждой? (379)
- Где вам удается покупать нормальную одежду? (363)
- Как студентке покупать одежду? (278)
- муж не хочет покупать мне пуховик и настаивает на шубе. конфликт . что делать и как убедитьмужа? (289)
- Эко-шуба, отзывы (247)
- Порезали шубу в метро (193)
- Посоветуйте хорошие и недорогие магазины одежды (206)
- в чем пойти на корпоратив к мужу? (162)
- джеггинсы отзывы (181)
- Кто покупал на Алиэкспресс (227)
- Одежда больших размеров (224)
- кто покупал одежду через интернет? (192)
- шуба из искусственного меха.. мнения и отзывы. посоветуйте (135)
- Сколько вы тратите на одежду в месяц? (126)
- Как вы относитесь к людям, которые ходят по городу в горнолыжных костюмах? (126)
-
- Караулова, Понарошку и другие звезды примерили модные вещи, созданные из океанского мусора (0)
- Ахмадуллина научила Казанову, Мамун и Безрукову носить меховые кокошники (12)
- Показ Viva Vox: звездные гости оделись ярче моделей (13)
- Юлия Барановская представила новую коллекцию Инны Жирковой (1)
- 48-летняя Кэтрин Зета-Джонс оделась на показ смелее своей 14-летней дочери (17)
- Самые модные шорты 2018 года смогут надеть не все (22)
- 11 вещей, без которых не обойтись: серьги Mango, джинсовка DKNY, кроссовки Premiata (1)
- #красотабезпоследствий: Александр Рогов создал коллекцию футболок, дизайн которых вдохновляет (0)
- Анималистический принт: как правильно носить модный тренд (2)
- 11 вещей, без которых не обойтись: бра Uniqlo, дождевик Benetton, серьги Dzhanelli Jewellery (7)
- 12 вещей, без которых не обойтись: кеды Puma, юбка I am studio, серьги Sokolov (3)
- Топ-10 весенних плащей дешевле 5 000 рублей (3)
- 20 модных вещей, за которые точно не стоит переплачивать (43)
- Как выглядит самая «экстремальная» коллекция Дениса Симачева (0)
- Мама, это для тебя: как на самом деле нужно одевать детей (1)
- 10 вещей, без которых не обойтись: часы Rado, ботильоны Pollini, бра Tezenis (6)
- Полина Гагарина, Екатерина Одинцова и другие российские модницы оценили коллекцию Braschi в Милане (0)
- 10 вещей, без которых не обойтись: сумка Furla, ботильоны Ekonika, блуза Tom Tailor (2)
- Светская Москва переоделась в кожаные брюки (10)
- Топ-10 широких джинсов (8)
- 48-летняя Кэтрин Зета-Джонс оделась на показ смелее своей 14-летней дочери (17)
- Показ Viva Vox: звездные гости оделись ярче моделей (13)
- Ахмадуллина научила Казанову, Мамун и Безрукову носить меховые кокошники (12)
- Юлия Барановская представила новую коллекцию Инны Жирковой (1)
- Караулова, Понарошку и другие звезды примерили модные вещи, созданные из океанского мусора (0)