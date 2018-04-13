В начале апреля в Лос-Анджелесе была представлена новая коллекция эко-нарядов H&M Conscious Exclusive. Западные модницы высоко оценили эту линию. На днях уникальные платья были показаны и в России.

Вечером 12 апреля марка H&M пригласила своих поклонников, фэшн- и медиаэкспертов на презентацию новой коллекции H&M Conscious Exclusive. Наряды из этой линии создаются с использованием материала Econyl, полученного при переработке рыболовных сетей и прочих нейлоновых отходов, найденных на берегу океана.



Презентацию посетили Андрей Малахов, Эвелина Хромченко, Вика Газинская и другие медийные персоны. Многие гостьи поддержали экологическую инициативу H&M, надев наряды из новой коллекции.



Например, Ирена Понарошку выбрала длинное зеленое платье с цветочным принтом и декольте, дополнив его белоснежной футболкой. Юлианне Карауловой приглянулся наряд весьма смелой длины — к нему она подобрала открытые босоножки и миниатюрную сумку.



Новая коллекция H&M Conscious Exclusive будет продаваться с 19 апреля во флагмане марки на Тверской и в официальном интернет-магазине.

