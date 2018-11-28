Ксения Собчак, Виктория Короткова и другие звезды примерили наряды из новой коллекции Fausto Puglisi

В галереях «Времена Года» прошла презентация новой коллекции Fausto Puglisi SS 2019. Первыми познакомились с нарядами Ксения Собчак, Вика Короткова, Мария Мельникова и другие селебы.

По приглашению Boutique No7 и галерей «Времена Года» в Москву приехал итальянский дизайнер Фаусто Пуглиси. На днях в бутике состоялась презентация новой коллекции маэстро. Гостей встречала Ксения Собчак — близкий друг Boutique No7 и давняя поклонница Fausto Puglisi.

На мероприятии были замечены Дарья Клюкина, Мария Мельникова, Виктория Короткова, Ясмина Муратович, Ассоль и другие звезды.

По признанию самого Фаусто Пуглиси, на создание новых нарядов его вдохновили сумасшедший микс цветов в работах модного дизайнера 1970-х Стивена Берроуза и обтягивающие платья из 1990-х модельера Нормы Камали. Так, коллекция Fausto Puglisi SS 2019 сочетает в себе красочную спортивную одежду из лайкры с эпатажными вечерними платьями c экстремальными вырезами и юбками с кутюрной вышивкой.

