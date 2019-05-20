Рудковская, Мороз, Ребенок и другие поклонницы меха выбрали шубы на будущую зиму

В мае совсем не хочется думать о теплой зимней одежде. Еще успеется! Однако звездные модницы именно сейчас присматриваются к новым шубам и меховым пальто.

Маурицио Браски и Александра Ребенок

На днях в столице состоялась презентация новой коллекции марки Braschi. В мире моды эти семь букв означают качество и стильный дизайн меховых изделий.

Дарья Мороз

В Москве новую коллекцию презентовал директор Дома Маурицио Браски. Он лично встречал именитых гостей мероприятия и для каждой подобрал особый экземпляр.

Александре Ребенок достались две классические модели черного и темно-синего цветов, Дарье Мороз — скомбинированное из разных кусков меха пальто, а Яне Рудковской — ярко-розовая шубка с необычными рукавами.