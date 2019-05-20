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Рудковская, Мороз, Ребенок и другие поклонницы меха выбрали шубы на будущую зиму

В мае совсем не хочется думать о теплой зимней одежде. Еще успеется! Однако звездные модницы именно сейчас присматриваются к новым шубам и меховым пальто.
Маурицио Браски и Александра Ребенок
Маурицио Браски и Александра Ребенок

На днях в столице состоялась презентация новой коллекции марки Braschi. В мире моды эти семь букв означают качество и стильный дизайн меховых изделий. 

Дарья Мороз
Дарья Мороз

В Москве новую коллекцию презентовал директор Дома Маурицио Браски. Он лично встречал именитых гостей мероприятия и для каждой подобрал особый экземпляр. 

Александре Ребенок достались две классические модели черного и темно-синего цветов, Дарье Мороз — скомбинированное из разных кусков меха пальто, а Яне Рудковской — ярко-розовая шубка с необычными рукавами.  

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20 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото пресс-служба Bracshi

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Вот колхоз. Чтоб они на том свете мучения тех животных испытали. Мороз разочаровала, продажная.

  • Колхоз. Бедные животные. Мороз продажная.

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