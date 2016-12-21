Певица Алекса, завязавшая с музыкальной карьерой, долгое время была в поиске занятия, которое ей будет по душе. Как и многие знаменитости, она заявляла о себе как о дизайнере одежды , но в итоге решила остановиться на создании ювелирных украшений. Вот только разработкой уникального дизайна она решила себя не обременять и взяла идею другого ювелира — именно об этом говорят многие интернет-пользователи.

1 2 3 ... 15 Певица Алекса уже несколько месяцев успешно развивает собственный ювелирный бренд

Ювелирная марка Aleksa Jewelry существует всего несколько месяцев, но эксперты уже говорят о ее успехе. Популярность бренда растет не только за счет имени своей создательницы, но и благодаря смелым заявлениям об уникальном дизайне изделий. Последнее, впрочем, в последнее время подвергается сомнению. Интернет-пользователи провели целое расследование и обнаружили, что ювелирные украшения, созданные 28-летней звездой, как две капли воды похожи на изделия другого бренда.

Бразильская марка Origems Brazil существует уже несколько лет и продает по всему миру украшения из драгоценных камней. Фанаты Алексы разочарованно заметили, что украшения певицы не только очень похожи на Origems Brazil, но и стоят сильно дороже оригинала.

Алекса активно продвигает свой бренд, надевая украшения на светские мероприятия. Впрочем, все старания звезды могут сойти на нет, если обвинения в плагиате подтвердятся.