Певица Алекса, завязавшая с музыкальной карьерой, долгое время была в поиске занятия, которое ей будет по душе. Как и многие знаменитости, она заявляла о себе как о дизайнере одежды
, но в итоге решила остановиться на создании ювелирных украшений. Вот только разработкой уникального дизайна она решила себя не обременять и взяла идею другого ювелира — именно об этом говорят многие интернет-пользователи.
Ювелирная марка Aleksa Jewelry существует всего несколько месяцев, но эксперты уже говорят о ее успехе. Популярность бренда растет не только за счет имени своей создательницы, но и благодаря смелым заявлениям об уникальном дизайне изделий. Последнее, впрочем, в последнее время подвергается сомнению. Интернет-пользователи провели целое расследование и обнаружили, что ювелирные украшения, созданные 28-летней звездой, как две капли воды похожи на изделия другого бренда.
Бразильская марка Origems Brazil существует уже несколько лет и продает по всему миру украшения из драгоценных камней. Фанаты Алексы разочарованно заметили, что украшения певицы не только очень похожи на Origems Brazil, но и стоят сильно дороже оригинала.
Алекса активно продвигает свой бренд, надевая украшения на светские мероприятия. Впрочем, все старания звезды могут сойти на нет, если обвинения в плагиате подтвердятся.
Посмотрела на эти украшения, даже взгляд ни за что не зацепился(( Какое-то всё неопрятное, кустарное...
Даже фотки одни и те же с другим брендом. Ясень пень - перекупила и продает, у нее ума не хватит что-то придумать.
Праааально, зачем что-то выдумывать, все уже выдумано за нас, да, Алекса?
Ну что она может выдумать? Максимум колечко из проволоки или фенечкуиз бисера. Дизайном вроде как профи занимаются, а уж в ювелирке подавно.
Какое безвкусие! Все что выше одного доллара уже слишком завышено.
Девушка с морковным цветом кожи не может обладать художественным вкусом;), как и быть настоящим дизайнером! Даже не видя прообраз ее "дизайнерских" разработок, ясно, что идеи взяты "напрокат";)! Кстати, украшения интересны, но не для российского покупателя. Этот стиль хорошо смотрится в странах с теплым климатом, соответствующей одеждой. Почему-то вижу в таких украшениях испанок, итальянок, дам из Марокко, Бразилии и т.п.
И цена хороша - от 8 до 30 тысяч.
Очень нравятся украшения из кристаллов и друз, но представленное здесь не блещет вкусом. А у Алексы конечно один в один. На выставках можно увидеть произведения искусства из кристаллов и очень приемлемо по цене.
Мне нравятся украшения. С удовольствием ношу авторские украшения.
Мало того она еще и блокает кто указывается на ее ложь:) Миловидная врунья.