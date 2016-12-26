26.12.2016

Как известно, лучшие друзья девушек — это бриллианты, изумруды, рубины и другие драгоценные камни. Умеете ли вы выбирать лучшие? Проверьте прямо сейчас, но помните, что украшение, которое выглядит на миллион долларов, иногда стоит гораздо меньше. 
  • Угадайте, какое из этих колец стоит дороже?
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    Угадайте, какое из этих колец стоит дороже?

Сможете ли вы выбрать из пары колец то, за которое придется выложить большую сумму? Листайте нашу фотогалерею, чтобы узнать. 

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