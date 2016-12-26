Как известно, лучшие друзья девушек — это бриллианты, изумруды, рубины и другие драгоценные камни. Умеете ли вы выбирать лучшие? Проверьте прямо сейчас, но помните, что украшение, которое выглядит на миллион долларов, иногда стоит гораздо меньше.

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