Сможете ли вы выбрать из пары колец то, за которое придется выложить большую сумму? Листайте нашу фотогалерею, чтобы узнать.
Непростое украшение: угадайте, какое кольцо стоит дороже
Как известно, лучшие друзья девушек — это бриллианты, изумруды, рубины и другие драгоценные камни. Умеете ли вы выбирать лучшие? Проверьте прямо сейчас, но помните, что украшение, которое выглядит на миллион долларов, иногда стоит гораздо меньше.
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Даже по фото видно, где подделка, а где оригинал.