На волне популярности стиля 80-х и 90-х второе рождение получили и главные украшения тех эпох — серьги-кольца. Тридцать лет назад их носили Мадонна, Кейт Мосс и Кортни Лав, а сегодня пришло ваше время. В тренде не только классические «хулахупы», но и более фантазийные модели. В нашей — подборке десять достойных внимания пар.



По словам одной из главных звездных поклонниц серег-колец Дженнифер Лопес, более простого и в то же время сексуального украшения еще не придумали. Кроме этого, они смотрятся самодостаточно и не требуют дополнительных аксессуаров.