Вы когда-нибудь задумывались, какой драгоценный камень считается самым дорогим в мире? С 4 апреля им официально был признан бриллиант нежно-розового оттенка весом 59,6 карат. «Розовая звезда» ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Гонконге за рекордную сумму в 71,2 млн долларов. Как сообщает британское издание The Daily Mail, торги длились всего лишь пять минут. Покупателем стала местная фирма Chow Tai Fook Jewellery.
«Розовая звезда» была добыта в 1999 году на одном из месторождений в Африке компанией De Beers. До обработки драгоценный камень весил 132,5 карата.
Отметим, что ранее рекордсменом по стоимости считался цветной бриллиант «Голубой Оппенгеймер». В мае прошлого года этот драгоценный камень был продан на аукционе Christie's в Женеве за 57,5 млн долларов.
Мне всегда интересно, для чего покупают такие вещи??? Надеть его не наденешь, будет все время лежать в банковской ячейки, за 7 замками)))
Мне всегда интересно, для чего покупают такие вещи??? Надеть его не наденешь, будет все время лежать в банковской ячейки, за 7 замками)))
Мечта)
Блин, не успела купить(((
Самый крупный бриллиант в мире у английской королевы,да и наш Орлов в алмазном фонде в разы крупнее этого.