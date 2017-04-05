Вечером 4 апреля в Гонконге состоялся аукцион Sotheby's. Главным лотом стал редкий бриллиант размером со сливу, который носит романтичное название «Розовая звезда». Драгоценный камень был продан за рекордные 71,2 млн долларов.

1 2 3 ... 8 Самый большой бриллиант в мире был продан в начале апреля за 71,2 млн долларов

Вы когда-нибудь задумывались, какой драгоценный камень считается самым дорогим в мире? С 4 апреля им официально был признан бриллиант нежно-розового оттенка весом 59,6 карат. «Розовая звезда» ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Гонконге за рекордную сумму в 71,2 млн долларов. Как сообщает британское издание The Daily Mail, торги длились всего лишь пять минут. Покупателем стала местная фирма Chow Tai Fook Jewellery.

«Розовая звезда» была добыта в 1999 году на одном из месторождений в Африке компанией De Beers. До обработки драгоценный камень весил 132,5 карата.

«Невероятный размер «Розовой звезды» и богатый цвет превосходят все обнаруженные ранее розовые бриллианты», — заявил журналистам председатель аукционной комиссии Sotheby's Дэвид Беннетт.

Отметим, что ранее рекордсменом по стоимости считался цветной бриллиант «Голубой Оппенгеймер». В мае прошлого года этот драгоценный камень был продан на аукционе Christie's в Женеве за 57,5 млн долларов.

