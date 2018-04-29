Два года назад практически все мировые СМИ на протяжении нескольких недель смаковали подробности пышной свадьбы молодого предпринимателя Саида Гуцериева и его возлюбленной Хадижи Ужаховой, которая на момент бракосочетания была студенткой медицинского института.
По неофициальным данным, торжество обошлось семье в круглую сумму: владелец компаний «РуссНефть» и «Русский уголь» Михаил Гуцериев якобы потратил около миллиарда долларов на организацию праздника для сына и невестки.
Недавно чета Гуцериевых-младших вновь заставила говорить о себе. В середине апреля Саид устроил банкет по случаю своего 30-летия. Гости не могли отвести глаз от его супруги.
Девушка появилась на вечеринке в эффектном серебристом платье в пол, расшитом пайетками и стразами. Однако всеобщее внимание привлек не наряд Хадижи, а ее украшения. Как сообщает Life.ru, она надела серьги Graff c 26 бриллиантами редкой огранки.
В одном из пабликов в Сети даже развернулись жаркие обсуждения этих аксессуаров. «Столько людей бедствует по всему миру, а они бриллианты покупают», «Ненужная трата денег», — писали одни интернет пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены). Другие же встали на защиту девушки и порадовались, что у ее избранника есть возможность дарить подобные вещи.
Напомним, что недавно авторитетный журнал Forbes представил рейтинг 200 самых обеспеченных российских предпринимателей. 135 строчку в этом топ-листе занял Саид Гуцериев, состояние которого эксперты оценили в 750 миллионов долларов. Неудивительно, что бизнесмен балует красавицу-жену столь роскошными подарками.
мда... морда кирпичом, взгляд надменный...тьфу на таких. у меня вызывают восхищение люди разного достатка, но приятные, добрые, открытые...есть дети богачей достаточно скромные и адекватные. а тут девка почувствовала вкус 35 млн и теперь считает, что другие вокруг все ггггг
Смотрится как цирконы с али, смысла в бриллиантах нет
Свадебное платье просто ужас.....
Иметь трусы расшитые брильянтами и сидеть на золотых унитазах не ново и демонстрирует отсутствие ума и воспитания. Что с нуворишей взять?
Ё-моё ... А чё она такая страшная?!
С такой внешностью никакие бриллианты не спасают Гыгы