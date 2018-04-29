На днях Саид Гуцериев, сын российского миллиардера и композитора, с размахом отметил 30-летие в Лондоне. Гости вечера любовались супругой юбиляра Хадижей, которая продемонстрировала шикарный подарок любимого.

1 2 3 ... 8 Интернет-пользователи обсуждают дорогие серьги, которые Саид Гуцериев преподнес жене Хадиже

Два года назад практически все мировые СМИ на протяжении нескольких недель смаковали подробности пышной свадьбы молодого предпринимателя Саида Гуцериева и его возлюбленной Хадижи Ужаховой, которая на момент бракосочетания была студенткой медицинского института.



По неофициальным данным, торжество обошлось семье в круглую сумму: владелец компаний «РуссНефть» и «Русский уголь» Михаил Гуцериев якобы потратил около миллиарда долларов на организацию праздника для сына и невестки.



Недавно чета Гуцериевых-младших вновь заставила говорить о себе. В середине апреля Саид устроил банкет по случаю своего 30-летия. Гости не могли отвести глаз от его супруги.



Девушка появилась на вечеринке в эффектном серебристом платье в пол, расшитом пайетками и стразами. Однако всеобщее внимание привлек не наряд Хадижи, а ее украшения. Как сообщает Life.ru, она надела серьги Graff c 26 бриллиантами редкой огранки.

Журналисты назвали и примерную стоимость ювелирных изделий подобного размера — от 35 миллионов рублей.

В одном из пабликов в Сети даже развернулись жаркие обсуждения этих аксессуаров. «Столько людей бедствует по всему миру, а они бриллианты покупают», «Ненужная трата денег», — писали одни интернет пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены). Другие же встали на защиту девушки и порадовались, что у ее избранника есть возможность дарить подобные вещи.



Напомним, что недавно авторитетный журнал Forbes представил рейтинг 200 самых обеспеченных российских предпринимателей. 135 строчку в этом топ-листе занял Саид Гуцериев, состояние которого эксперты оценили в 750 миллионов долларов. Неудивительно, что бизнесмен балует красавицу-жену столь роскошными подарками.

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