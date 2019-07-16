Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Налогоплательщики в ярости: Меган Маркл добавляет драгоценные камни в и без того роскошные украшения, подаренные ей Гарри

Кажется, Меган Маркл довольно сложно угодить — по крайней мере, в плане драгоценностей. На днях пользователи Сети заметили, что герцогиня Сассекская изменила дизайн еще одного украшения, которое ей преподнес супруг. 
Меган Маркл
Меган Маркл

После выхода 37-летней Меган Маркл из непродолжительного декретного отпуска публика успела обратить внимание не только на фигуру недавно родившей знаменитости. 

Некоторые заметили, что у Меган немного изменилось обручальное кольцо — на нем появилась еще одна дорожка из россыпи бриллиантов. 

На днях Маркл посетила премьеру фильма «Король Лев». К минималистичному черному платью Jason Wu королевская особа подобрала бриллиантовые сережки с окантовкой в тон наряду. 

Меган Маркл
 

Внимательные пользователи Сети заметили, что очень похожее украшение, только без обрамления, Меган уже надевала во время празднования дня рождения Елизаветы II. 

Предположительно, эти серьги своей супруге принц Гарри подарил в честь рождения Арчи. 

Кажется, с новым ювелирным изделием Меган Маркл поступила так же, как и с обручальным кольцом, отдав его на переделку специалисту. 

Судя по информации западного портала Express, теперь бриллиантовые серьги, стоимость которых оценивается примерно в 10 тысяч фунтов стерлингов, стали еще дороже — ведь они огранены ониксом. Остается только надеяться, что принц Гарри не сильно расстраивается тому, как супруга обходится с его подарками. 

Перейти к обсуждению 2


16 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Скорее всего просто новые серьги

  • Да кому она нужна. Как и Гарри трутень, ничего полезного не делает.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-14 16:05:00
148
Чем закончилось? Предлагаете пофантазировать? Наверное тем, что он попросил свести с нужными людьми, которые дадут денег на очередной сериал-пустышку с голыми опами. Неужели есть другой вариант?
Константин Богомолов поделился снимками с отдыха с Ксенией Собчак
26 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.