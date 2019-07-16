Налогоплательщики в ярости: Меган Маркл добавляет драгоценные камни в и без того роскошные украшения, подаренные ей Гарри

Кажется, Меган Маркл довольно сложно угодить — по крайней мере, в плане драгоценностей. На днях пользователи Сети заметили, что герцогиня Сассекская изменила дизайн еще одного украшения, которое ей преподнес супруг.

Меган Маркл

После выхода 37-летней Меган Маркл из непродолжительного декретного отпуска публика успела обратить внимание не только на фигуру недавно родившей знаменитости.

Некоторые заметили, что у Меган немного изменилось обручальное кольцо — на нем появилась еще одна дорожка из россыпи бриллиантов.

На днях Маркл посетила премьеру фильма «Король Лев». К минималистичному черному платью Jason Wu королевская особа подобрала бриллиантовые сережки с окантовкой в тон наряду.

Внимательные пользователи Сети заметили, что очень похожее украшение, только без обрамления, Меган уже надевала во время празднования дня рождения Елизаветы II.

Предположительно, эти серьги своей супруге принц Гарри подарил в честь рождения Арчи.

Кажется, с новым ювелирным изделием Меган Маркл поступила так же, как и с обручальным кольцом, отдав его на переделку специалисту.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл изменила дизайн еще одного украшения

Судя по информации западного портала Express, теперь бриллиантовые серьги, стоимость которых оценивается примерно в 10 тысяч фунтов стерлингов, стали еще дороже — ведь они огранены ониксом. Остается только надеяться, что принц Гарри не сильно расстраивается тому, как супруга обходится с его подарками.