Налогоплательщики в ярости: Меган Маркл добавляет драгоценные камни в и без того роскошные украшения, подаренные ей Гарри

После выхода 37-летней Меган Маркл из непродолжительного декретного отпуска публика успела обратить внимание не только на фигуру недавно родившей знаменитости.
На днях Маркл посетила премьеру фильма «Король Лев». К минималистичному черному платью Jason Wu королевская особа подобрала бриллиантовые сережки с окантовкой в тон наряду.
Внимательные пользователи Сети заметили, что очень похожее украшение, только без обрамления, Меган уже надевала во время празднования дня рождения Елизаветы II.
Кажется, с новым ювелирным изделием Меган Маркл поступила так же, как и с обручальным кольцом, отдав его на переделку специалисту.
Судя по информации западного портала Express, теперь бриллиантовые серьги, стоимость которых оценивается примерно в 10 тысяч фунтов стерлингов, стали еще дороже — ведь они огранены ониксом. Остается только надеяться, что принц Гарри не сильно расстраивается тому, как супруга обходится с его подарками.