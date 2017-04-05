Апрель — время готовиться к летнему сезону! Но в суете между офисом и спортзалом важно не забыть и про обновление гардероба. Певица Нюша одной из первых узнала, где найти самые соблазнительные комплекты для пляжного отдыха. На днях она посетила показ Tezenis.

4 апреля в Вероне прошел яркий показ весенне-летней коллекции Tezenis. Под динамичное выступление группы Ofenbach на подиум вышли роскошные модели, среди которых оказалась и любимая многими дизайнерами красавица Женя Катова.

На первых рядах за шоу внимательно наблюдали мировые fashion-блогеры, в том числе и представительницы нашей страны — Мари Сенн, Дара Мускат, Катарина Пудар и Татьяна Васильева. Компанию им составила певица Нюша. Активно худеющая к свадьбе , певица и сама могла бы выйти на подиум!



Каждый образ, представленный по время дефиле, цепляет особой фестивальной эстетикой — яркие цвета, бахрома, полупрозрачное кружево, оборки и вязаные крючком (да-да!) детали создают настроение пляжных вечеринок и запоминающегося отдыха. Оказывается, нарядным может быть даже обычное бикини!



Креативная команда марки сделала ставку на классические летние мотивы — стилизованные изображения пальм и яркие геометрические узоры придают вещам легкий флер авантюризма. Именно в таких легких комплектах лучше всего мечтается о грядущем отпуском сезоне.