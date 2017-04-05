4 апреля в Вероне прошел яркий показ весенне-летней коллекции Tezenis. Под динамичное выступление группы Ofenbach на подиум вышли роскошные модели, среди которых оказалась и любимая многими дизайнерами красавица Женя Катова.
Каждый образ, представленный по время дефиле, цепляет особой фестивальной эстетикой — яркие цвета, бахрома, полупрозрачное кружево, оборки и вязаные крючком (да-да!) детали создают настроение пляжных вечеринок и запоминающегося отдыха. Оказывается, нарядным может быть даже обычное бикини!
Креативная команда марки сделала ставку на классические летние мотивы — стилизованные изображения пальм и яркие геометрические узоры придают вещам легкий флер авантюризма. Именно в таких легких комплектах лучше всего мечтается о грядущем отпуском сезоне.
А лучше голой.
А лучше голой.
Ей худеть надо срочно, превратилась в тетку с этим мужиком и совсем запустила себя и расслабилась.
Ей худеть надо срочно, превратилась в тетку с этим мужиком и совсем запустила себя и расслабилась.
Была нормальной девушкой , зачем ей лепить из себя муклу очередную?
Все девушки-модели очень симпатичные, прямо глаз радуется, не то, что на иностранных показах ) И коллекция веселая )
Была нормальной девушкой , зачем ей лепить из себя муклу очередную?
Уж очень увлеклась филерами.
Мне раньше Нюша нравилась, когда ей было 18-22 года. Такая была молоденькая и миленькая девчонка. Молодежно одетая, стройная, и песни были куда лучше, чем сейчас. Теперь она вставила сискэ, что то ужасное сделала с лицом, обабилась. Одевается как тетка, песен хороших нет, вся в автозагаре каком то, как из 90х.
коллекция ни о чем..