Стринги — пожалуй, самый одиозный предмет нижнего белья. Тут или любовь навеки, или ненависть и осуждение. На протяжении последних ста лет стринги не раз становились причиной громких скандалов и даже привели к одному тюремному заключению... Читайте наш материал и узнаете, какое отношение к стрингам имеет мэр Нью-Йорка, кто из королевских особ носит их тайком, сколько стоят самые дорогие и в какой стране мира они считаются частью униформы полицейских.

1 2 3 ... 21 Во все времена стринги считались символом раскрепощенности и сексуальности

На фото: Синди Кроуфорд

История такого пикантного предмета гардероба, как стринги, окружена слухами и домыслами. Существует поверие, согласно которому некий высокопоставленный чиновник из Нью-Йорка в 1932 году решил посетить увеселительное заведение и насладиться жаркими танцами раскрепощенных женщин. Те предстали перед ним во всей красе, то есть — совершенно обнаженными. Разгорелся скандал, в результате которого владелец заведения передумал веселиться и пообещал, что прикроет эту «срамоту». Так на свет и появились стринги.

По другой теории, данная модель трусов досталась нам от пещерных людей. И носили их якобы не женщины, а мужчины. Более правдоподобно выглядит досье на жительниц народов крайнего Севера, нравы, традиции и вкусы которых активно изучались в середине XIX века. Фото их меховых трусов, и правда напоминающих современные стринги, представлено в нашей галерее. А хранится этот бесценный экземпляр в Национальном музее Копенгагена.

Путь данной миниатюрной вещицы к сердцам, а также к отдельным частям наших тел оказался нелегким. Потребовалось чуть менее ста лет, прежде чем общество приняло модель.

Даже в 60-е годы, когда во всем мире царил дух свободы, стринги носили, что называется, втихаря. В те времена с ними было плотно связано имя модельера Руди Гернрайха. Знают этого джентльмена немногие, а между тем этот человек — легенда моды! Именно он является прародителем стрит-стайла. Да что там: раньше Пако Рабана он начал шить вещи из винила и пластика, а еще придумал монокини (купальник без верха, — прим. Woman.ru).

Представленные им плавки-стринги вызвали бурю возмущения. Чтобы вы могли оценить масштаб бедствия, скажем лишь, что Гернрайху даже пришлось отсидеть в тюрьме три месяца за «нарушение общественного спокойствия».

В 80-е интерес к стрингам возник на волне повального увлечения аэробикой. Однако в 90-х вновь разгорелся скандал... Не обошлось без Кейт Мосс — восходящей суперзвезды и иконы тех прекрасных времен. В 93-м году на страницах глянцевых журналов была опубликована рекламная кампания Calvin Klein Underwear. Пока одни обвиняли американский Дом в пропаганде анорексии, другие скупали стринги, как у юной манекенщицы. Именно в этот период миниатюрное нижнее белье перестало считаться изгоем в мире fashion.

На протяжение следующего десятилетия трусы-ниточки уверенно держались на пике популярности — не самые удобные (тут можно бесконечно спорить!), но все же ставшие одним их главных символов той эпохи.

Все мы помним фотографии селебрити в джинсах с заниженной талией, из-под которых выглядывали неоновые стринги. Тогда это считалось последним писком, потом — верхом вульгарности, теперь стало снова модной фишкой. Подобному тренду было даже придумано название — «хвост кита».

Свое отношение к стрингам высказывают не только поклонницы или противницы данного предмета, но и психологи. По их мнению, те, кто носит такое нижнее белье, не страдают от излишней застенчивости (как будто мы не догадывались), общительны и открытые миру, а также легко делятся своими размышлениями. Пример Анастасии Волочковой — одной из главных звездных любительниц миниатюрного белья— лишь подтверждает эту теорию.

В наше время стринги ведут битву за женскую любовь с некрасивыми «бабушкиными» трусами. Силы неравны: «гиганты» побеждают в силу удобства и налета ретро-романтики. Но кто знает, в любой момент все может измениться, и пляжи, а также глянцевые страницы запестрят картинами неприкрытого торжества плоти.