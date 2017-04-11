Не успели мы забыть про белье, имитирующее «верблюжью лапку», как на модном горизонте появился новый тренд — наклейки на грудь, по форме напоминающие соски. Похоже, у этой модели уж точно есть все шансы пойти в народ — с ней любой (даже очень скромный) наряд становится соблазнительным.

1 2 3 ... 15 В продаже появились наклейки на грудь, имитирующие соски

Если верить последним модным тенденциям, очень скоро мы рискуем лишиться традиционного нижнего белья. Модели выходят на подиум без бюстгальтеров, а уж о смелости современных звезд, привыкших носить откровенные наряды без «поддержки», и говорить не приходится. Еще одним «звоночком» стало изобретение бренда Just Nips — специальные наклейки, имитирующие соски.



Свое творение креативная команда марки предлагает носить с самыми разными нарядами: от футболок до вечерних платьев. Скромные модницы могут не отказываться от традиционного белья — с ним накладные соски смотрятся менее вызывающе.

«Мой любимый прием — надевать наклейки вместе с закрытыми топами и вязаными джемперами. Это заметно меняет образ, добавляя ему изюминку», — рассказала онлайн-порталу Refinery29 основательница Just Nips Молли Борман.



Интересно, что свою миссию бренд видит не только в продвижении известного тренда Free the nipple («Свободу соскам», — прим. Woman.ru). Западным изданиям Борман призналась, что будет рада, если ее задумка поможет женщинам, перенесшим операции на молочной железе.