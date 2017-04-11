Если верить последним модным тенденциям, очень скоро мы рискуем лишиться традиционного нижнего белья. Модели выходят на подиум без бюстгальтеров, а уж о смелости современных звезд, привыкших носить откровенные наряды без «поддержки», и говорить не приходится. Еще одним «звоночком» стало изобретение бренда Just Nips — специальные наклейки, имитирующие соски.
Свое творение креативная команда марки предлагает носить с самыми разными нарядами: от футболок до вечерних платьев. Скромные модницы могут не отказываться от традиционного белья — с ним накладные соски смотрятся менее вызывающе.
Интересно, что свою миссию бренд видит не только в продвижении известного тренда Free the nipple («Свободу соскам», — прим. Woman.ru). Западным изданиям Борман призналась, что будет рада, если ее задумка поможет женщинам, перенесшим операции на молочной железе.