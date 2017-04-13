Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева всю себя посвятила воспитанию детей. Мама двух сыновей и дочери предпочитает естественность во всем — звезда выбирает удобные наряды, которые зачастую носит без белья.

13 апреля Саша Зверева вновь опубликовала в своем Инстаграме фотографию, привлекшую наше внимание. На снимке певица позирует вместе с дочерью Василисой на фоне калифорнийских гор.



В этот день Зверева отдала предпочтение удобной одежде — длинному хлопковому платью Oak + Fort и кроссовкам Louis Vuitton. Интересно, что молодая кормящая мама решила отказаться от белья, чем немало удивила своих фолловеров. Впрочем, среди подписчиц Саши нашлись и те, кто не стал задавать слишком личных вопросов, а просто похвалил звезду за простоту образа и прекрасную фигуру.