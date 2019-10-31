Рита Дакота и еще 5 амбассадоров Tezenis со всего мира представили новую притягательную коллекцию белья

Tezenis собрал лидеров мнений со всего мира, чтобы создать неповторимую линейку нижнего белья. От России амбассадором стала Рита Дакота, гордимся!

Лейтмотивом новой рекламной кампании Tezenis стал дух молодости и неординарности. Модные лидеры мнений, собранные с разных концов планеты, как нельзя лучше отражают задумку дизайнеров.

Веселая и дерзкая команда состоит из шести талантливых красавиц. Каждая из них представит новую линию нижнего белья, которая непременно станет любимой в этом зимнем сезоне.

Рита Дакота

В коллекции можно найти множество роскошных моделей с черным кружевом, благодаря которому любая девушка почувствует себя желанной.

Рита Дакота

В рамках рекламной кампании Tezenis стремились подчеркнуть уникальность каждого амбассадора. Так, фотографии Риты Дакоты передают ее увлеченность музыкой и яркий темперамент.

Талант, характер и желание быть заодно с другими девушками — отличительные особенности проекта, который объединяет участниц этой уникальной «женской команды».