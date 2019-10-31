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Рита Дакота и еще 5 амбассадоров Tezenis со всего мира представили новую притягательную коллекцию белья

Tezenis собрал лидеров мнений со всего мира, чтобы создать неповторимую линейку нижнего белья. От России амбассадором стала Рита Дакота, гордимся!
Tezenis

Лейтмотивом новой рекламной кампании Tezenis стал дух молодости и неординарности. Модные лидеры мнений, собранные с разных концов планеты, как нельзя лучше отражают задумку дизайнеров.

Веселая и дерзкая команда состоит из шести талантливых красавиц. Каждая из них представит новую линию нижнего белья, которая непременно станет любимой в этом зимнем сезоне.

Рита Дакота
Рита Дакота

В коллекции можно найти множество роскошных моделей с черным кружевом, благодаря которому любая девушка почувствует себя желанной.

Рита Дакота
Рита Дакота

В рамках рекламной кампании Tezenis стремились подчеркнуть уникальность каждого амбассадора. Так, фотографии Риты Дакоты передают ее увлеченность музыкой и яркий темперамент.

Tezenis

Талант, характер и желание быть заодно с другими девушками — отличительные особенности проекта, который объединяет участниц этой уникальной «женской команды».

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31 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Tezenis
Теги

Рита Дакота

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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