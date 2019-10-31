Рита Дакота и еще 5 амбассадоров Tezenis со всего мира представили новую притягательную коллекцию белья

Лейтмотивом новой рекламной кампании Tezenis стал дух молодости и неординарности. Модные лидеры мнений, собранные с разных концов планеты, как нельзя лучше отражают задумку дизайнеров.
Веселая и дерзкая команда состоит из шести талантливых красавиц. Каждая из них представит новую линию нижнего белья, которая непременно станет любимой в этом зимнем сезоне.
В коллекции можно найти множество роскошных моделей с черным кружевом, благодаря которому любая девушка почувствует себя желанной.
В рамках рекламной кампании Tezenis стремились подчеркнуть уникальность каждого амбассадора. Так, фотографии Риты Дакоты передают ее увлеченность музыкой и яркий темперамент.
Талант, характер и желание быть заодно с другими девушками — отличительные особенности проекта, который объединяет участниц этой уникальной «женской команды».