Показы Escada привлекают не только московских fashionista, но и всех поклонниц моды из мира шоу-бизнеса. Новую круизную коллекцию столичный бомонд увидел в торговой галерее «Модный Сезон».

15 декабря в торговом центре «Модный Сезон» состоялся показ новой круизной коллекции известного немецкого бренда Escada сезона весло-лето 2017. Модную презентацию посетили не только поклонники бренда, но и известные представители российского шоу-бизнеса. Среди гостей были замечены Юлия Барановская, Полина Аскери, Любовь Толкалина, Анастасия Задорожная, Аврора, Дарья Мороз, Ольга Кабо, Ирина Безрукова и многие другие.

В самый разгар зимы звезды на некоторое время перенеслись в атмосферу калифорнийского лета. В основу коллекции бренда лег стиль акварельных работ английского художника Дэвида Хокни, наполненных легкой беззаботностью отпускного веселья.