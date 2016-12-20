Шоу Victoria’s Secret с участием Джиджи и Беллы Хадид прошло в конце ноября, а fashion-эксперты все еще находятся под впечатлением от дефиле сестер в бикини. Обе девушки в своих интервью не раз признавались, что уверенно чувствовать себя в купальниках перед камерой они научились у своей мамы.
Юная Иоланда на снимках тех лет выглядит не менее притягательно, чем Джиджи и Белла в объективах современных fashion-фотографов. Впрочем, и сегодня 52-летняя Фостер может дать фору многим 20-летним старлеткам.
Далеко дочкам до мамы!!! Нет в них ни породы, ни харизмы!
Как можно было написать, что мать похожа на свою дочь?)
Мама была хороша! А дочери никакие.
у беллы есть немного шика если развитьь то она будет не хуже мамы. да, век настоящих моделей в прошлом, к сожаленью. молодые модели киасивые но нет в них аристократизма и шика.
В 80-90 моды на спорт не было, попы на коленки падают.Сейчас пободрее...все спортивные, подтянутые!
В 80-90 моды на спорт не было, попы на коленки падают.Сейчас пободрее...все спортивные, подтянутые!
Здорово, что у такой красивой женщины получились красивые дочери. Обидно быть дурнушкой при матери-красавице!
Дочки отстой, конечно. Даже после пластики...
Респект их маме за то,что так и не вставила себе искусственные шары вместо груди, невзирая на поголовное увлечение эти делом в модельном бизнесе. И сразу видно разницу между хорошо сложенной пропорциональной женской фигурой и фигурой надутого тукана
Здорово, что у такой красивой женщины получились красивые дочери. Обидно быть дурнушкой при матери-красавице!
Дочки все переделанные, пластика рулит...посмотрите на их
фото до пластики