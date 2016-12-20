В fashion-индустрии 52-летняя Иоланда Фостер известна не только как мама знаменитых Джиджи и Беллы Хадид, но и как бывшая успешная модель. В портфолио Иоланды найдется немало горячих снимков, которые легко могли бы украсить и страницы современного глянца.

1 2 3 ... 13 На старых снимках Иоланда Фостер (на фото слева) очень похожа на свою старшую дочь Джиджи (на фото справа)

Шоу Victoria’s Secret с участием Джиджи и Беллы Хадид прошло в конце ноября, а fashion-эксперты все еще находятся под впечатлением от дефиле сестер в бикини. Обе девушки в своих интервью не раз признавались, что уверенно чувствовать себя в купальниках перед камерой они научились у своей мамы.

19 декабря американский ресурс Popsugar опубликовал лучшие снимки Иоланды в бикини. В 16 лет красавица-модель подписала контракт с модельным агентством и за время успешной карьеры не раз позировала в купальниках и топлес.

Юная Иоланда на снимках тех лет выглядит не менее притягательно, чем Джиджи и Белла в объективах современных fashion-фотографов. Впрочем, и сегодня 52-летняя Фостер может дать фору многим 20-летним старлеткам.