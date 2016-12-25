День за днем: как одевается редакция Woman.ru

Woman.ru регулярно показывает вам, что носят стильные жительницы Москвы, какими аксессуарами и украшениями дополняют свои образы. А вы хотели бы узнать, как одеваемся мы?

1 2 3 ... 16 «Мое самое любмое платье в этом сезоне! И цвет, и фактура — мое на сто процентов!»

В нашей регулярной рубрике сотрудницы редакции демонстрируют свои ежедневные look'и. Без лиц — чтобы они не отвлекали вас от нарядов. Итак, какой образ вам понравился больше?