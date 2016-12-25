В нашей регулярной рубрике сотрудницы редакции демонстрируют свои ежедневные look'и. Без лиц — чтобы они не отвлекали вас от нарядов. Итак, какой образ вам понравился больше?
День за днем: как одевается редакция Woman.ru
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- Кто заменит Беллу, Кендалл и Джиджи? Новое поколение топ-моделей (14)
- Джиджи и Белла Хадид уверены, что их мама-модель демонстрировала купальники круче (12)
- Главный редактор итальянского Vogue Франка Соццани умерла в возрасте 66 лет (14)
- Елена Темникова показала модельную фигуру в съемке для Calzedonia (8)
- Платья «от кутюр» и отсутствие Рудковской: чем запомнился показ новой коллекции Edem (6)
- Российские звезды на показе круизной коллекции Escada (3)
- День за днем: как одевается редакция Woman.ru (1)
- Фантастиш дни в Tom Tailor: скидки до 75% и 700 рублей в подарок! (0)
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5 и 11. Дама, вы лучше всех. Всегда. И обувь у вас дорогая. Подпишите как-нибудь часики Ваши.