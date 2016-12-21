В преддверии новогодних праздников создательница Дома Edem Елена Демина представила свою новую кутюрную коллекцию. Наряды с пышными юбками и элегантные платья красивых голубых оттенков заинтересовали Инну и Стефанию Маликовых, Эвелину Хромченку и главных представительниц столичной светской тусовки.

20 декабря столичным модницам пришлось нелегко — на вечер вторника было запланировано сразу несколько fashion-мероприятий, которые нельзя было пропускать. Отчет с церемонии вручения премии New Year Fashion Awards вы уже видели, а теперь предлагаем оценить образы звезд на показе Edem Couture.

В ресторан Baccarat, где проходила презентация, без опозданий приехали Инна Маликова вместе с племянницей Стефанией, Эвелина Хромченко, Мария Ивакова, Екатерина Одинцова в компании дочки-красавицы Дины и другие поклонницы российского кутюра.

Не было лишь Яны Рудковской — той, что открыла этот бренд Москве и являлась продюсером первых показов марки.

В основу новой коллекции легла концепция сотворения мира. Семь лимитированных линий, следующих по дням создания, бренд будет создавать ежегодно. В «День первый» были представлены лаконичные платья из шелка и органзы — идеальные для выходов в свет. А светло-голубые наряды с пышными юбками станут отличным выбором для встречи 2017 года.