21.12.2016
В преддверии новогодних праздников создательница Дома Edem Елена Демина представила свою новую кутюрную коллекцию. Наряды с пышными юбками и элегантные платья красивых голубых оттенков заинтересовали Инну и Стефанию Маликовых, Эвелину Хромченку и главных представительниц столичной светской тусовки.
  • Стефания и Инна Маликовы
    1 2 3 ...32
    Стефания и Инна Маликовы

20 декабря столичным модницам пришлось нелегко — на вечер вторника было запланировано сразу несколько fashion-мероприятий, которые нельзя было пропускать. Отчет с церемонии вручения премии New Year Fashion Awards вы уже видели, а теперь предлагаем оценить образы звезд на показе Edem Couture.

В ресторан Baccarat, где проходила презентация, без опозданий приехали Инна Маликова вместе с племянницей Стефанией, Эвелина Хромченко, Мария Ивакова, Екатерина Одинцова в компании дочки-красавицы Дины и другие поклонницы российского кутюра. 

Не было лишь Яны Рудковской — той, что открыла этот бренд Москве и являлась продюсером первых показов марки.

В основу новой коллекции легла концепция сотворения мира. Семь лимитированных линий, следующих по дням создания, бренд будет создавать ежегодно. В «День первый» были представлены лаконичные платья из шелка и органзы — идеальные для выходов в свет. А светло-голубые наряды с пышными юбками станут отличным выбором для встречи 2017 года.

Читайте также:
Как одеться на новогоднюю вечеринку: берем пример с самых модных звезд этого года
«Plus-size-предательницы»: звезды, избавившиеся от аппетитных форм, которыми когда-то так гордились
Экс-возлюбленный Жанны Фриске раскрыл подробности их романа