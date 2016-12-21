20 декабря столичным модницам пришлось нелегко — на вечер вторника было запланировано сразу несколько fashion-мероприятий, которые нельзя было пропускать. Отчет с церемонии вручения премии New Year Fashion Awards вы уже видели, а теперь предлагаем оценить образы звезд на показе Edem Couture.
В ресторан Baccarat, где проходила презентация, без опозданий приехали Инна Маликова вместе с племянницей Стефанией, Эвелина Хромченко, Мария Ивакова, Екатерина Одинцова в компании дочки-красавицы Дины и другие поклонницы российского кутюра.
В основу новой коллекции легла концепция сотворения мира. Семь лимитированных линий, следующих по дням создания, бренд будет создавать ежегодно. В «День первый» были представлены лаконичные платья из шелка и органзы — идеальные для выходов в свет. А светло-голубые наряды с пышными юбками станут отличным выбором для встречи 2017 года.
Машка Ивакова классная.
Влад Лисовец как в школу собрался, гладиолуса в руке только не хватает.
Инна Маликова и Стефания должны поменяться нарядами, так сразу и не понятно кто из них тетя, а кто племянница.
А чего так много народа в черном?
Судя по фото, чем запомнился показ - так это лестницами) это наряды для строителей и строительниц?)) ну а так больше вроде ничем не запомнился)))
Полина Аскери невероятной внешности девушка конечно, но образ этот, чистейший провал!