21.12.2016
Лишь недавно мы узнали о сотрудничестве российской певицы Елены Темниковой и итальянского бренда Calzedonia, а сегодня уже получили первые кадры со съемок рекламной кампании. Снимки с участием 31-летней певицы получились очень горячими!
  • Елена Темникова
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    Елена Темникова в рекламной кампании Calzedonia

В рекламных кампаниях бельевых и пляжных брендов чаще всего снимаются топ-модели или голливудские звезды. А вот отечественных знаменитостей, увы, встретишь не так часто. Спасибо компании Calzedonia, пригласившей к сотрудничеству сразу несколько российских селебрити. 21 декабря в Сети появились кадры первой рекламной кампании итальянского бренда с участием Елены Темниковой. 31-летняя актриса выглядит на снимках просто великолепно. 

С такими длинными стройными ногами она легко могла бы составить конкуренцию любой звезде подиумов.

В создании трех образов — кокетливой модницы, рок-звезды и femme fatale — Темникова отталкивалась от собственного стиля. Что из этого получилось, смотрите в нашей фотогалерее.

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