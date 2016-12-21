В рекламных кампаниях бельевых и пляжных брендов чаще всего снимаются топ-модели или голливудские звезды. А вот отечественных знаменитостей, увы, встретишь не так часто. Спасибо компании Calzedonia, пригласившей к сотрудничеству сразу несколько российских селебрити. 21 декабря в Сети появились кадры первой рекламной кампании итальянского бренда с участием Елены Темниковой. 31-летняя актриса выглядит на снимках просто великолепно.
В создании трех образов — кокетливой модницы, рок-звезды и femme fatale — Темникова отталкивалась от собственного стиля. Что из этого получилось, смотрите в нашей фотогалерее.
Какой беспалевный фотошоп.
Прогадала Лена, уйдя из "Серебра", там она была Дивой, а теперь одна певица из сотни других.
Какой беспалевный фотошоп.
Ой, на 6!!! Да на всех.....
Ну не понимаю я, ну зачем фотошопить молодую, симпотичную девушку, лучше с изъянами пусть, мы же все люди, нет идеалов делают, причём неумело так, уволить тех редакторов.
Нормальная фигура, но не для рекламы! Здесь нужны ноги и харизма Джулии Робертс или Шарлиз Терон! А так, можно любую стройную девушку снимать. В общем - ничего впечатляющего((((!
Прогадала Лена, уйдя из "Серебра", там она была Дивой, а теперь одна певица из сотни других.