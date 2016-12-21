21.12.2016
С 21 декабря во всех магазинах Tom Tailor, а также в интернет-магазине марки стартует акция «ФАНТАСТИШ ДНИ». Скидки до 75% и 700 рублей в подарок при оформлении бонусной карты — предновогодний шопинг обещает быть максимально выгодным. Порадуйте себя и своих близких одеждой известного всему миру немецкого качества по очень приятным ценам!
  • Акция Tom Tailor
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    В преддверии Нового года Tom Tailor дарит уникальный шанс порадовать себя и близких покупками по очень выгодным ценам