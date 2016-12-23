22 декабря стало известно о смерти 66-летней Франки Соццани. Одна из самых влиятельных фигур индустрии моды почти три десятилетия управляла итальянским Vogue, заработав неоспоримый авторитет не только в Италии, но и по всему миру. Она открыла индустрии новые имена fashion-фотографов, раздвинула границы красоты, запустив специальный «черный» выпуск и издание Vogue Curvy о plus-size-моделях. Франку Соццани знала вся модная индустрия, и теперь fashion-эксперты и звезды скорбят о потере.
Многие знаменитости опубликовали в Instagram черно-белые фотографии Соццани в память об ушедшей звезде мира моды. Среди них Джессика Альба, Тайра Бэнкс, певица Сиара, Линда Евангелиста, Наоми Уоттс, Виктория Бекхэм, Ирина Шейк, а также российские эксперты и звезды — Эвелина Хромченко, Алена Долецкая, Екатерина Мухина и многие другие.
Нестарая еще, а по какой причине умерла? Кто знает?
Видна харизма.
Очень жаль...
Не так уж стара, чтобы так рано умереть - тем более по итал. меркам. Ничего не слышала ранее о её болезни, и поэтому очень удивлена! Жаль((
Иностранная пресса пишет, что несколько лет болела, но чем не уточняется.
Красотища-то такая была!
Какая ужасная новость! Всегда восхищалась этой прекрасной женщиной, и вдруг её больше нет... Rest in peace.
Иностранная пресса пишет, что несколько лет болела, но чем не уточняется.