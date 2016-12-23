На днях один из самых авторитетных ресурсов Models.com огласил имена победительниц ежегодной премии «Модель года» Результаты конкурса порадуют тех, кто все двенадцать месяцев внимательно следил за главными fashion-шоу.

1 2 3 ... 16 Белла Хадид заслуженно получила звание главной модели 2016 года

21 декабря на сайте Models.com появились долгожданные результаты премии «Модель года». Главный титул получили Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Интересно, что 20-летняя Белла названа моделью года профессионалами индустрии, а 21-летняя Кендалл получила так называемый приз зрительских симпатий — титул ей присудили читатели.

Джиджи Хадид заняла второе место. Уверены, что старшая из сестер с пониманием отнесется к решению жюри, ведь за этого год младшая Хадид смогла не только поработать с самыми именитыми fashion-брендами, но и выступить на шоу Victoria’s Secret.

Звание «Прорыв года» получили Адвоа Абоах и Грейс Элизабет. Как выглядят главные красавицы этого года — смотрите в нашей подборке.