На днях один из самых авторитетных ресурсов Models.com огласил имена победительниц ежегодной премии «Модель года» Результаты конкурса порадуют тех, кто все двенадцать месяцев внимательно следил за главными fashion-шоу.
21 декабря на сайте Models.com появились долгожданные результаты премии «Модель года». Главный титул получили Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Интересно, что 20-летняя Белла названа моделью года профессионалами индустрии, а 21-летняя Кендалл получила так называемый приз зрительских симпатий — титул ей присудили читатели.
Джиджи Хадид заняла второе место. Уверены, что старшая из сестер с пониманием отнесется к решению жюри, ведь за этого год младшая Хадид смогла не только поработать с самыми именитыми fashion-брендами, но и выступить на шоу Victoria’s Secret.
Звание «Прорыв года» получили Адвоа Абоах и Грейс Элизабет. Как выглядят главные красавицы этого года — смотрите в нашей подборке.
Да уж, раньше были Синди, Клаудия, Наоми божественные красавицы, а теперь неухоженная Кендал и пресная переделанная Белла. Куда катимся.
Ладно там Кендал на лицо так себе но хоть фигура нормальная, а Белла-то коротконогая куда лезет? Никак конец света близится.
Сколько ж они денег за это отвалили.
Ни-ка-ку-щи-еееее ((
Ну как же так? Дожили, что натуральная красота уже не в почете. Белла, да, сейчас очень даже хорошая, но до пластики что там было? Нос крючком и губки-ниточки. А Кендалл вообще непонятно как в модели попала - абсолютно незапоминающаяся внешность, пустые глаза и никакой изюминки. Да, видимо прошли времена настоящих супермоделей. У кого деньги, связи, известные родственники, тот и супермодель. Печально((
У Дженнер такая внешность простецкая. Ну нет в ней изюминки. Просто красивое лицо, слащавая как сироп.
Молодому поколению они нравятся, старенькие уже просто не понимают ничего, но это свойственно для них.
Опачки, снова негодующие комментарии тетенек, молодость которых прошла в 80/90.
Мне нравится Кендал и Джиджи, но в Белле ничегошеньки интересного не вижу. Чего там увидели профи? Даже интересно, может я не под тем углом смотрю.
Опачки, снова негодующие комментарии тетенек, молодость которых прошла в 80/90.
При чем тут возраст если по факту есть намного интереснее модели. Тупой коммент.