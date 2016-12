Известный мультибрендовый бутик Take Away обзавелся двумя новыми адресами. Теперь у московских fashionista есть больше возможностей приобрести дизайнерскую одежду в новых корнерах в торговых центрах РИО «Ленинский» и AVENUE South-West.

Все еще не знаете, где закупиться подарками к Новому году, а заодно побаловать себя стильными обновками? Мы готовы поделиться секретом: огромное мультибрендовое пространство Take Away открылось в двух торговых центрах Москвы — РИО «Ленинский» и AVENUE South-West.

Магазины Take Away оформлены в формате department store. Это значительно облегчает шопинг, ведь здесь все корнеры мировых брендов объединены одной кассой. А ценители известных марок наверняка оценят fashion-ассортимент: на одном пространстве свои коллекции представят Helly Hansen, New Balance, Diesel, Tommy Hilfinger, RayBan, Gant, Napapijri, Clarks, Strellson, Scotch & Soda и другие.