В декабре в столичном торговом центре «Крокус Сити» состоялось открытие океанариума. Если вы еще не знаете, куда отвести детей в новогодние каникулы, советуем присмотреться к новой локации уже сейчас.

Зимний режим работы зоопарка вовсе должен уменьшать ваш интерес к изучению флоры и фауны. И в снег, и в дождь и даже в град в Москве работают океанариумы, один из которых открылся в начале декабря в торговом центре «Крокус Сити». Экспозиция, которая понравится и взрослым, и детям, расположилась на трех этажах общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Кроме морских обитателей посетители выставки увидят редких насекомых, рептилий и даже бабочек. Всего на территории комплекса водятся более 10 000 самых разных особей.

Первыми с редкой фауной познакомились звезды и их дети. На открытии океанариума побывали Инна Михайлова, Бедрос Киркоров, Тата Бондарчук, Олеся Судзиловская, Родион Газманов, Мария Железнякова, Юлия Прудько, Полина Диброва, Анастасия Меськова, Полина Полянская, Снежина Кулова и многие другие.