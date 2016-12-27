Fashion-брендам становится все сложнее быть креативными в подборе героев для своих съемок. Супермоделями уже никого не удивишь, девушками с пышными формами тоже, да и появление звезд не вызывает такого ажиотажа, как раньше. Казалось, мы видели все. Но это не так! На днях была опубликована первая fashion-съемка с участием трасгендерной plus-size-модели.

Модный бренд Coverstory, специализирующийся на одежде больших размеров, совершил настоящую революцию. Для рекламной кампании новой коллекции команда марки пригласила первую трансгендерную plus-size-модель Шей Нири. Найти уникальную для индустрии моды героиню оказалось непростой задачей, ведь среди трансгендеров более востребованы модели с андрогинной фигурой.

Шей Нири и сама долгое время не могла найти работу. Рекламная история для Coverstory стала первым шагом 28-летней девушки в карьере модели. По ее словам, лишь шесть мировых fashion-брендов действительно готовы одевать корпулентных девушек и приглашать их на свои съемки.

Съемка получилась минималистичной и очень искренней. Шей Нири продемонстрировала простые и стильные образы с джинсами, белыми сорочками и макси-платьями.