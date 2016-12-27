Ава Нируи — независимый нью-йоркский художник и блогер с особым взглядом на моду. Девушка делится со своими подписчиками необычными фотоснимками, для которых создает уникальные объекты, обыгрывающие логотипы известных fashion-марок. Зубная паста и щетка от Louis Vuitton, телефон от Gucci и замки от Chanel — что только не встретишь в Instagram Авы Нируи.
Но даже в столь неординарных снимках можно найти немало идей, которые реально воплотить и в повседневной моде. Особенно интересно смотрятся принтованные носки с цветными кедами и прозрачными босоножками.