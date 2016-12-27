В Instagram есть немало профилей, посвященных моде, среди которых бывает достаточно сложно найти по-настоящему интересные. Но есть один блог, в котором вы не встретите steet-style-образы или стильные идеи для новогодней вечеринки, зато в нем есть много других необычных снимков.

1 2 3 ... 14 В Instagram Авы Нируи найдется немало интересных и очень модных фотографий

Ава Нируи — независимый нью-йоркский художник и блогер с особым взглядом на моду. Девушка делится со своими подписчиками необычными фотоснимками, для которых создает уникальные объекты, обыгрывающие логотипы известных fashion-марок. Зубная паста и щетка от Louis Vuitton, телефон от Gucci и замки от Chanel — что только не встретишь в Instagram Авы Нируи.

В профиле модного блогера есть и полноценные образы с дизайнерской одеждой. Впрочем, даже в этот жанр Ава привнесла что-то свое. Ряд look’ов девушка создала из подручных материалов — например, босоножки из банановой кожуры и кукурузных початков.

Но даже в столь неординарных снимках можно найти немало идей, которые реально воплотить и в повседневной моде. Особенно интересно смотрятся принтованные носки с цветными кедами и прозрачными босоножками.