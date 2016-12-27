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Клаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл в рекламной кампании Balmain сезона весна-лето 2016
Для Оливье Рустена, креативного дизайнера модного Дома Balmain, эта рекламная кампания стала воплощением мечты. По его словам, увидеть легендарных моделей, которых он всегда считал иконами стиля, в одной съемке было одним из его главных желаний
Многие рекламные кампании fashion-брендов — не просто фотоснимки для продвижения новых коллекций, а настоящее искусство. Ради коммерческого и имиджевого успехов марки не скупятся не только при выборе лучших моделей, но и при создании правильного антуража.
Предлагаем вам вспомнить самые красивые, звездные и обсуждаемые рекламные кампании уходящего года.