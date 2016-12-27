Конец года — время подведения итогов. Особенно это актуально для модной индустрии, в которой тренды меняются быстрее, чем сезоны. Мы решили вспомнить, какие fashion-съемки особенно запомнились в уходящем году и почему.

1 2 3 ... 13 Клаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл в рекламной кампании Balmain сезона весна-лето 2016



Для Оливье Рустена, креативного дизайнера модного Дома Balmain, эта рекламная кампания стала воплощением мечты. По его словам, увидеть легендарных моделей, которых он всегда считал иконами стиля, в одной съемке было одним из его главных желаний

Многие рекламные кампании fashion-брендов — не просто фотоснимки для продвижения новых коллекций, а настоящее искусство. Ради коммерческого и имиджевого успехов марки не скупятся не только при выборе лучших моделей, но и при создании правильного антуража.

Свою роль играет каждая деталь — от укладок и причесок главных героинь до места проведения фотосессии. Креативные команды Домов моды отправляются в главные мировые столицы и находят лучшие ракурсы, даже если ради этого необходимо подняться на крышу небоскреба.

Предлагаем вам вспомнить самые красивые, звездные и обсуждаемые рекламные кампании уходящего года.