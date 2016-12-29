Конец декабря — время, когда нужно подводить итоги и определяться с целями на следующий год. Уходящий 2016-й в мире моды был насыщен событиями, которые не просто активно обсуждались, но и задали новые направления. Следующий год обещает быть чрезвычайно интересным, а пока вспоминаем все самое интересное за последние 12 месяцев.

Скандалы, интриги, расследования, а также провокационные наряды, спорные украшения и скандальные аксессуары — именно так в нескольких словах можно описать прошедший год в fashion-индустрии. 2016-й войдет в историю мировой моды как год серьезных кадровых перестановок, неоднозначных трендов и, увы, больших потерь.

















