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«Голые» платья
О «голых» платьях в этом году было сказано много и даже слишком. Признаемся, мы даже слегка подустали от обилия провокационных нарядов в светской хронике и надеемся, что в следующем году их количество заметно уменьшится
На фото: Белла Хадид
Скандалы, интриги, расследования, а также провокационные наряды, спорные украшения и скандальные аксессуары — именно так в нескольких словах можно описать прошедший год в fashion-индустрии. 2016-й войдет в историю мировой моды как год серьезных кадровых перестановок, неоднозначных трендов и, увы, больших потерь.