В среду, 28 декабря, Оксана Самойлова поделилась в своем Instagram трогательным видео, на котором запечатлела своих дочерей — 5-летнюю Ариэлу и 2-летнюю Лею. Ради домашней съемки старшую девочку подготовили со всей старательностью. Сказочное черное платье, переливающееся как звездное небо, высоко заколотые волосы — Ариэла выглядела не хуже звезд на красных дорожках.
Подписчики Самойловой уже не раз отмечали, насколько хорошо одета старшая из сестер Устименко-Вайнштейн. А как вы считаете, идут ли 5-летней девочке шикарные коктейльные платья?