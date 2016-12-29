5-летняя дочь Джигана и Оксаны Самойловой Ариэла одевается совсем как взрослая. Шикарные платья в пол, маникюр, высокие прически — свою малышку родители уже сейчас готовят к будущим светским выходам.

1 2 3 ... 12 5-летняя Ариэла выглядит как голливудская дива на последнем видео Оксаны Самойловой

В среду, 28 декабря, Оксана Самойлова поделилась в своем Instagram трогательным видео, на котором запечатлела своих дочерей — 5-летнюю Ариэлу и 2-летнюю Лею. Ради домашней съемки старшую девочку подготовили со всей старательностью. Сказочное черное платье, переливающееся как звездное небо, высоко заколотые волосы — Ариэла выглядела не хуже звезд на красных дорожках.

I am special , платья для которого Оксана Самойлова создает сама. Кстати, Новогодний наряд 5-летней Ариэле родители выбрали из коллекции детского бренда, платья для которого Оксана Самойлова создает сама. Кстати, для первого лукбука марки 27-летняя знаменитость сняла обеих дочерей

Подписчики Самойловой уже не раз отмечали, насколько хорошо одета старшая из сестер Устименко-Вайнштейн. А как вы считаете, идут ли 5-летней девочке шикарные коктейльные платья?