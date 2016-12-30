Героиней нового эпизода шоу «Модный приговор» стала 59-летняя звезда советского фильма «Чародеи» Александра Яковлева. В финале передачи она выглядела как настоящая голливудская дива!

1 2 3 ... 12 Александра Яковлева одевается чаще всего в строгие костюмы, в чем и призналась на шоу «Модный приговор»

Во всеми любимой новогодней картине «Чародеи» экс-актриса Александра Яковлева сыграла заведующую отделом экспериментальной магии и невесту главного героя. Однако вскоре после съемок этого фильма Яковлева решила уйти из кино. По ее словам на шоу «Модный приговор», перестройка полностью изменила ее жизнь — Александра получила целых 5 высших образований и сейчас работает в РЖД.

Эксперт «Модного приговора» Эвелина Хромченко заявила, что гардероб бывшей актрисы говорит о том, что у женщины было очень мало выходных дней, поскольку среди ее вещей — одни рубашки и строгие жакеты.

Яковлева согласилась с ведущими, и стилисты взялись за работу: они подобрали Александре стильные брючные костюмы из атласной и серебристой тканей, а также вечернее платье, которое сделало ее похожей на голливудскую знаменитость. Надежда Бабкина особенно оценила этот образ: «Вот теперь перед нами та самая кинодива и прекрасная Аленушка». А вам понравилось преображение Александры Яковлевой?