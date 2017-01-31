В гардеробах большинства из нас найдется немало вещей «с мужского плеча»: объемные пальто, смокинги, ботинки-оксфорды, джинсы — список можно продолжать бесконечно. Однако крой и форма всегда адаптируется дизайнерами под женскую фигуру, да так, что поклонницы брючных костюмов остаются довольны результатом.
А вот жительница Великобритании Люси Райкофт-Смит приняла неожиданное решение — в течение месяца носить пиджаки, брюки и галстуки, купленные исключительно в магазинах мужской одежды. Все свои ощущения женщина описывала в Twitter, а затем подготовила подробный отчет феминистскому ресурсу The F Word. Как оказалось, носить такие наряды не просто очень удобно, но и полезно для самооценки. В свободных костюмах британка с легкостью скрывала недостатки своей фигуры. К тому же извечный вопрос «что надеть?» не беспокоил ее на протяжении всех тридцати дней.
мужские вещи не покупала, но подстриглась одно время коротко и в женском магазине купила, жилетку. рубашку и брюки, а в мужском галстуки. и придя на работу в таком виде, произвела фурор. все привыкли видеть меня с длинными волосам в пучке или хвосте в жинсах и свитере. или юбке и водолазке. и тут кардинальная смена иммиджа. и это реально придало самой себе уверенности. только одежду в мужском стиле сочетала с каблуками и смотрелось более женственно.
Когда то у меня была задвиг на мужской одежде, особенно обувь любила и брюки. Сейчас это прошло уже
Достали уже эти ***** с телефономи в руках , перед зеркалом