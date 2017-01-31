Время от времени самые обычные англичанки, не имеющие никакого отношения к шоу-бизнесу, привлекают наше внимание. Одна из них похудела на 80 кг, узнав, почему постоянно испытывает голод, другая вышла замуж за саму себя, третья из-за своего редкого заболевания стала известна на весть мир как спящая красавица. А вот сегодняшняя героиня Люси Райкофт-Смит приняла весьма неожиданное решение — целый месяц носить только мужскую одежду. Что из этого получилось, читайте в нашем материале.

1 2 3 ... 11 Жительница Великобритании месяц покупала одежду только в мужских магазинах

В гардеробах большинства из нас найдется немало вещей «с мужского плеча»: объемные пальто, смокинги, ботинки-оксфорды, джинсы — список можно продолжать бесконечно. Однако крой и форма всегда адаптируется дизайнерами под женскую фигуру, да так, что поклонницы брючных костюмов остаются довольны результатом.



А вот жительница Великобритании Люси Райкофт-Смит приняла неожиданное решение — в течение месяца носить пиджаки, брюки и галстуки, купленные исключительно в магазинах мужской одежды. Все свои ощущения женщина описывала в Twitter, а затем подготовила подробный отчет феминистскому ресурсу The F Word. Как оказалось, носить такие наряды не просто очень удобно, но и полезно для самооценки. В свободных костюмах британка с легкостью скрывала недостатки своей фигуры. К тому же извечный вопрос «что надеть?» не беспокоил ее на протяжении всех тридцати дней.