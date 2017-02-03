Встречают по одежде — избитая, но тем не менее истина. В работе внешний вид играет не меньшую роль, чем профессионализм и высокая самоотдача. Одежда сотрудников по-прежнему является одним из главных пунктов приложения к трудовому договору и… нередко становится камнем преткновения в отношениях с начальством. Разбираем, как выбор неправильного аутфита может не только испортить отношения с руководством, но и поставить крест на карьере.

1 2 3 ... 19 Растянутый кардиган (джемпер, трикотажное платье или футболка) Элементарная опрятность — первое, на что обращает внимание зоркий руководитель. О грязной обуви и пятнах на одежде, думаем, говорить не стоит, а вот о недопустимости растянутых вещей не будет лишним напомнить. Как бы вы ни любили кардиган или джемпер, найденный в Милане 5 лет назад, вряд ли он выглядит так же хорошо, как в день покупки

Работа в офисе не означает, что вы должны ограничиться строгим костюмом, светлой рубашкой и парой классических лодочек. Важно помнить, что выбор одежды зависит не только от занимаемой вами должности и амбиций, но и от общей направленности компании и даже атмосферы в офисе. Так, женщинам, работающим в глянцевых журналах, на телевидении, в кино или театре, позволено многое. В то время как сотрудницы банка, государственных структур и серьезных инвестиционных компаний вынуждены соблюдать строжайший дресс-код, и джинсы там точно не пройдут даже по пятницам.

Впрочем, существует ряд вещей, которых следует избегать всем. Особенно, если в ближайших планах — продвижение по карьерной лестнице.



Многое из того, о чем пойдет речь в этом материале, может показаться вам банальным. Однако, как показывают данные опросов, проведенных порталом Superjob в 2016 году, более чем в половине компаний сотрудники нередко получают замечания относительно своего внешнего вида, а 13% работодателей даже увольняли работников за систематическое нарушение корпоративного стиля.

Прежде чем напомнить о главных модных ошибках, которые могут стоить карьеры, вспомним высказывание Дональда Трампа: «Одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь, а не для той, которую имеете». Думаем, к словам бизнесмена, ставшего президентом США, стоит прислушаться.